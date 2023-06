“El índice mensual del fracaso”: la reacción de la oposición tras el último dato de inflación

La inflación de mayo fue de 7,8% y alcanzó el 114,2% interanual, según informó este miércoles el Indec y el arco político de la oposición no demoró en realizar críticas de manera pública al Gobierno. “El índice mensual del fracaso y la decadencia”, criticaron desde el arco opositor.

El índice de precios tuvo una desaceleración en comparación con el 8,4% que había marcado abril y así cortó una racha de incrementos mes a mes que arrastraba de manera ininterrumpida desde el IPC de diciembre. “Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así”, expresó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Con miras a las próximas elecciones, el presidenciable de Juntos por el Cambio completó en su tuit: “A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos”.

En la misma sintonía, Patricia Bullrich señaló también: “La decadencia sin ninguna política para revertirlo. Es el cambio o es esto”. Martín Lousteau, en tanto, señaló: “Como ningún otro indicador, la inflación muestra el fracaso del Gobierno actual. Y eso no sólo se ve en el 114,2% interanual, en el 7,8% de mayo y en los números altísimos mes a mes”.

A través de redes sociales el precandidato de Juntos por el Cambio a jefe de Gobierno porteño continuó: “Lo vemos todos los días cuando salimos a la calle y hablamos con los vecinos, con los estudiantes, con los comerciantes, con todos: la inflación nos complica la vida y no nos permite pensar a largo plazo”.

“En Juntos por el Cambio tenemos un plan serio e integral para enfrentar esta problemática. Ya queda menos para empezar a ordenar el país que nos deja el kirchnerismo”, completó Lousteau.

“Es urgente un plan antiinflacionario porque habrá un proceso ineluctable de dolarización que siempre se produce en año electoral y esa caída en la demanda de dinero puede acelerar la inflación”, advirtió a su vez Martín Tetaz.

María Eugenia Vidal, a su vez, apuntó: “La inflación no es psicológica ni autoconstruida. Duele en el bolsillo de cada argentino y en pensar en un futuro desesperanzador para sus familias”.

“Cada punto de la inflación son miles de argentinos que viven en la pobreza. No podemos esperar hasta el 10 de diciembre, se necesita un plan económico y ponerlo en marcha. Es ahora. Es urgente”, completó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff, también opinó en duros términos: “7,8 de inflación. Hasta hace un rato se llamaban Frente de Todos y ahora se llaman Unión por la Patria. Mismos actores, mismo sistema=resultado. Decía Einstein que la definición de locura es hacer siempre lo mismo y pretender resultados distintos. @[email protected][email protected]”.

Para Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, “nunca combatieron la inflación, ni sus demonios, ni pelearon la guerra, ni llamaron a un psicólogo. Sólo mintieron para dejarle una bomba al próximo gobierno”, publicó en su cuenta de Twitter.

El precandidato presidencial de Izquierda Unida Gabriel Solano, en tanto, apuntó: “El gobierno presenta a la inflación como si fuera un problema externo que perjudica a todos por igual. Pero lo cierto es que es una confiscación a los trabajadores. Por eso hay luchas como los docentes en defensa del salario en todo el país o los trabajadores de la salud en CABA”.

En lo que respecta a los datos precisados por el Indec —y analizado por sectores—, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (11,9%), producto de la suba de tarifas en los servicios de electricidad y gas natural por red. Le siguieron Restaurantes y hoteles (9,3%) y Salud (9,0%), ésta última por aumentos en medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga.

Los alimentos y bebidas, por su parte, fueron el segundo rubro con aumento más acotado en el mes, con 5,8 por ciento, sólo por encima de Educación, que registró un incremento mensual 4,9 por ciento. También hubo una desaceleración clave en los números que mira el equipo económico: el de la inflación núcleo, es decir aquella que descarta precios estacionales y regulados. Mientras en abril había sido de 8,4%, en mayo fue de 7,8%, coincidentes ambas cifras con el número general.

Con información de www.infobae.com