“Me da náuseas”: la reacción de Julieta Poggio a los rumores de un romance entre su mamá y su exnovio

Julieta Poggio confirmó su separación de Lucca Bardelli. Si bien ambos, sostuvieron que la ruptura había sido en buenos términos, los usuarios no tardaron en lanzar todo tipo de especulaciones. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad del joven con su suegra, Pato. La exparticipante de Gran Hermano se hizo eco de las versiones y respondió: “Me da náuseas”.



Todo ocurrió al aire de Fuera de joda, el streaming que conducen Julieta, Nacho Castañares, La Tora Villar y Daniela Celis. Después de que su amiga le diera el pie, la bailarina no dudó en cuestionar a aquellos medios que informan a partir de lo que ocurre en las redes sin chequear la información, dejando que esta se viralice.

“Fue muy feo para mí, para mi familia este rumor horrible que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”, comenzó diciendo.

Acto seguido, sin nombrarla, apuntó contra Tamara Bella, que fue quien contó el rumor al aire de un ciclo televisivo. “Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera”, sentenció.

Fuente: TN