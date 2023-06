La clave de la doble fecha FIFA para blindar a Alejandro Garnacho en la Selección argentina

None

Alejandro Garnacho tiene 18 años, un presente sólido y un futuro que entusiasma. El delantero del Manchester United nació el 1° de julio de 2004 en Madrid, España, pero decidió jugar en la Selección argentina.

Hijo de padre español y madre argentina, Garnacho llegó a ser convocado por la Sub 17 de España, pero cuando recibió el llamado de la Albiceleste no dudó. “Yo me siento argentino”, dice cada vez que le preguntan.

Este jueves enfrentará a Australia en China y el lunes hará lo propio ante Indonesia, en Yakarta.

Aunque Garnacho aseguró que se quedará en la Selección argentina, todavía no está blindado

Más allá de que Garnacho ya dejó en claro que jugará en la Selección argentina, lo concreto es que todavía no está blindado. Cuál es el escenario y por qué son tan importantes estos amistosos.

Si juega al menos un minuto este jueves y el lunes, dará un paso importante, ya que España en ese caso deberá esperar tres años para poder convocarlo.

Si juega otro partido más además de estos dos amistosos, entonces sí, el delantero del Manchester United quedará totalmente blindado para Argentina.

Por qué Garnacho juega en la Selección argentina

La joven promesa de Manchester United, nacido en España pero con raíces argentinas por su mamá, Patricia, reafirmó su intención de jugar para el seleccionado campeón del mundo.

“Mi mamá y toda su familia es argentina y por circunstancias de la vida ella se fue a vivir a España y conoció a mi papá”, contó el delantero, quien luego de un intento fallido en marzo se pudo sumar ahora al seleccionado conducido por Lionel Scaloni.

“Yo quiero ser parte del grupo y participar de la Copa América y también del Mundial”, deseó el joven, de 18 años, quien lamentó la decisión de su club de no dejarlo jugar el Mundial Sub 20 en la Argentina.

Fuente: TN