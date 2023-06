La insólita coartada de la suegra de Cecilia Strzyzoswki antes de ser detenida: “Ella está sana y salva”

Marcela Acuña, suegra de Cecilia Strzyzoswki, es una de las siete personas que permanecen detenidas por su posible vinculación con la desaparición y femicidio de la joven de 28 años que fue vista por última vez el 1 de junio en Chaco. Un día antes de su detención, la líder piquetera hizo una fuerte defensa de su hijo, y afirmó: “Para mí ella está sana y salva. Para mí esto es muy político”.





Fue el jueves 8 de junio en la puerta de los tribunales el momento que Acuña eligió para referirse por primera vez públicamente al caso y aseguraba ser “la más interesada” en que su nuera apareciera. No obstante, remarcó que Cecilia y su hijo habían tenido una pelea días atrás y ya no eran pareja, que a César lo estaban “estigmatizando” por ser varón y que las chicas suelen denunciar a los hombres y les “arruinan la vida”.

Sin disimular su enojo por las sospechas en las que quedó envuelta su familia, Acuña se permitió cuestionar, en cambio, la conducta de Gloria Romero, la mamá de Cecilia. “A mí si me sacan o se desaparece mi hijo yo me voy con un palo a la casa de la persona donde vivía mi hijo”, sostuvo, y enfatizó: “A mi casa no fue absolutamente nadie; yo vivo acá, a cinco cuadras, y soy una persona pública. ¡Qué raro! ¡Me enteré todo esto por los medios! ¡Qué raro que una mamá que esté tan desesperada no vaya a mi casa y me pregunte!”.

La insólita coartada de la suegra de Cecilia Strzyzoswki

Según su testimonio, Cecilia se había ido de la casa después de discutir con César. Entonces pensó que su nuera volvería cuando se calmaran los ánimos, pero ya no volvieron a verla. “Fue una pelea de pareja, como toda pelea de pareja. No quise que mi hijo se acerque hasta que no se calmen las cosas porque yo sé cómo somos las mujeres cuando nos enojamos y esperé, pero a partir del día domingo comenzó esto que no sé de dónde comenzó”, relató.

Y completó: “César quiso salir a buscar a Cecilia desde el primer momento. Él quiso salir a los medios. Yo como mamá no le permití porque pensé que se iban a volver a arreglar o iban a volver a hablar. Y yo como mamá lo que hice fue esperar, lo que tenía que hacer, que me cite la justicia para que se arme un expediente y se investigue como debe ser”.

Un día después de sus declaraciones, Acuña fue detenida e imputada de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor, al igual que su esposo, Emerenciano Sena.

Los otros imputados del caso

César Sena, esposo de la víctima: homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor.

Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia Sena: homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.

Griselda Reinoso, pareja del casero: homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.

Fabiana González, asistente personal del matrimonio Sena: homicidio agravado en calidad de partícipe necesario.

Gustavo Obregón, pareja de la asistente: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario.

Con informacion de Todo Noticias.