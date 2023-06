Patricia Bullrich apuntó a Jorge Capitanich por el caso Cecilia Strzyzowski: "Se podía haber evitado"

Patricia Bullrich apuntó este jueves 15 de junio contra Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. En la víspera de las elecciones provinciales de este domingo, la precandidata presidencial del PRO se refirió a la figura del principal acusado por el caso, el referente social Emereciano Sena.

"Hace mucho tiempo que venimos viendo los movimientos de esa escuela, de esos dirigentes con una ideología absolutamente autoritaria sobre la gente", indicó la exministra de Seguridad, quien auguró que "se van a empezar a saber más cosas, porque va a ser similar al proceso de Milagro Sala".

"Esta situación realmente es como una prolongación de un modelo de sumisión, de autoritarismo, de utilizar a la gente como si fueran cosas", sostuvo Bullrich en diálogo con Marcelo Longobardi en Esta Mañana (Radio Rivadavia). En la misma línea, la precandidata a presidenta comparó la enseñanza en esas escuelas "como un ejército guerrillero. Esa es la característica de Sena, un dominio total sobre la gente, es un Milagro Sala de Chaco”.

Con respecto a la desaparición de Cecilia explicó: “Esta situación realmente es como una prolongación de un modelo de sumisión, de autoritarismo, de utilizar a la gente como si fueran cosas... Hay que terminar de ver cómo se dirime en la Justicia, pero las características de Sena son absolutamente compatibles con esta lógica autoritaria, de dominación, de sumisión, casi de esclavización de la gente y de ideologización. Eso es lo que me sugiere [el caso] y esperaremos a ver cómo es el desarrollo de esto. La caracterización para mí es muy clara”.

Durante la entrevista agregó: “Yo estuve en el Chaco hace dos semanas y hablé específicamente de este personaje (en alusión a Emerenciano Sena) y de estas escuelas, como algo que no solo Capitanich dejaba crecer, sino que alimentaba y permitía escuelas donde se generaba este modelo de dominación e ideologización de la gente, y ahora nos enteramos que de una violencia extrema. Dije que era algo que era necesario desarmar. En el medio aparece esta realidad”. Y remató: “Necesariamente estos modelos de dominación iban a terminar en una situación de violencia extrema como la que estamos viviendo”.

Con respecto al esclarecimiento del hecho, Patricia Bullrich se mostró confiada de que “todo se va a empezar a saber, porque va a ser similar al proceso de Milagro Sala”. Y subrayó: “El funcionamiento de estas escuelas sale a la luz en medio de una tragedia que se podía haber evitado si realmente las autoridades hubieran prestado atención a estos modelos”.

En el mismo sentido apuntó contra Ayelén Mazzina acusándola de inacción. En referencia a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación destacó: “Es una característica. Cada vez que hay un drama en la Argentina el Gobierno en vez de estar al lado de las víctimas, al ser parte de los victimarios de su movimiento, se esconden y no hablan. O al no ser parte de su movimiento, como pasó en Once y Cromañón, se evaden de los problemas que golpean fuertemente a la gente(...) Es una característica que han desarrollado, pensar que no hablar es como no involucrarse, cuando evidentemente es parte de un modelo de sociedad y de poder que genera en la gente un dominio y un sometimiento brutal hasta llegar a estos niveles de violencia, de desaparición y muerte”.

Palabras de la fiscal

Cecilia Strzyzowski desapareció el viernes 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco. La joven de 28 años estaba en pareja con César Sena, hijo de un matrimonio piquetero y poderoso de estrecha conexión al gobernador peronista de Chaco, Jorge Capitanich.

Nelia Velázquez, fiscal especialista en género quien forma parte junto a Gómez y Cáceres Olivera en la investigación por el caso de Cecilia Strzyzowski ratificó que están “en plena recolección de pruebas y datos. Se hicieron varios allanamientos y el secuestro de varios elementos que están siendo peritados. En principio, hay indicios para la imputación que se le dio a cada uno de los participantes”.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en radio con Vos la fiscal confirmó que durante el allanamiento “se levantaron muestras simil sangre” tanto en la casa de Sena como en una sierra dentro de la misma propiedad. Se realizó un allanamiento con personal del gabinete científico como así también con canes (uno para restos humanos vivos y restos humanos fallecidos). Luego ingresaron con el luminol para el levantamiento de estas pruebas”. Y detalló que “el viernes comenzará a peritarse todo”.

Con respecto al material probatorio dentro de la chanchera que tiene la casa de los Sena la fiscal confirmó que se “encontraron restos óseos. Hay que periciar para saber si son restos óseos humanos o de animales”.

Crónica de una investigación

La denuncia por la desaparición fue el 6 de junio, aunque la última vez que la familia de Cecilia la vio fue el primer día de ese mes.

La carátula de la causa cambió a “Femicidio” con el fin de abordar todo tipo de pruebas para evitar errores en la investigación. Según Nelia Vázquez “hay varios indicios o elementos coincidentes que llevaron a tomar la decisión de detenerlos”. El falso viaje a Ushuaia y algunas llamadas

Hasta el momento están detenidos los principales integrantes de la familia Sena: César Sena, pareja de la mujer desaparecida y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. También fue detenida Fabiana González, quien era colaboradora estrecha de la familia Sena, y su pareja, Gustavo Obregón. Además, hay otras dos personas vinculadas a la familia que podrían aportar elementos claves.

Silencio de género

Tanto la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, como Elizabeth Gómez Alcorta, actual precandidata a jefa de gobierno porteño y exministra de género, no expresaron ningún mensaje en sus redes ante el posible femicidio de Cecilia.

La ausencia de un posteo frente a este hecho, que conmociona tanto a la provincia chaqueña como al resto del país, llama la atención no solo por el rol activo de ambas representantes oficialistas y evidencia una postura subjetiva según los vínculos políticos del agresor.

A diferencia de ellas, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich sostuvo que la justicia tendrá todos los elementos para llevar a cabo la investigación y expresó: “Repudiamos este hecho aberrante y bregamos por que el hecho se esclarezca y los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley”.

Con información de www.perfil.com