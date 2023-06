CFK dijo que Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social del país: la respuesta de Tolosa Paz

Cristina Kirchner calificó este jueves a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, como “la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país”, en medio de la interna que vive el oficialismo. El mensaje de la Vicepresidenta se leyó como una crítica a la actual funcionaria Victoria Tolosa Paz, quien es una fiel aliada de Alberto Fernández, por lo que utilizó sus redes sociales para responder.

“Alicia fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país, la mejor”, expresó Fernández de Kirchner durante el acto que encabezó en Santa Cruz, y detalló: “Esta señora que está a mi derecha recibió en junio de 2003, al mes de Néstor asumir como presidente, 2.100 mil planes de trabajo que eran los famosos Jefes y Jefas de hogares/familia”.

Además, recordó que “cuando terminó como ministra de Desarrollo Social en diciembre de 2015 eran 240 mil aproximadamente que estaban organizados en cooperativas, trabajaban. Eso se desarrolla en el Ministerio de Economía con un proyecto de país que genere fuentes de trabajo y pueda administrar racionalmente la acción social que siempre se necesita para los focos cristalizados de pobreza”.

“Sin duda alguna, Alicia Kirchner fue la mejor Ministra de Desarrollo Social que tuvo nuestro país. Me tocó recibirla en 2003 en el despacho cuando asumió, vi la transformación y al llegar como ministra casi 20 años después, su impronta y su legado están presentes en cada política pública y en cada trabajador y trabajadora de este Ministerio”, respondió Tolosa Paz en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Fernández de Kirchner se dieron durante la inauguración de una ampliación del hospital local, un día después del cierre de alianzas y de que el Frente de Todos inaugurara su nuevo logo: Unión por la Patria. También estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a quien elogió en varias oportunidades y lo puso dentro del grupo de “los funcionarios que sí funcionan”.

En su discurso, la Vicepresidenta recordó una vez más su discurso de diciembre de 2021, con el que introdujo una nueva crítica al acuerdo con el FMI y remarcó la necesidad de “decirle la verdad a la sociedad argentina”.

“Yo recuerdo ese diciembre de 2021 cuando dije ‘cuidado con lo que se firma’ y me dijeron ‘tranquila Cristina, está todo bajo control’”, comenzó diciendo Kirchner. Y siguió: “Cuando el FMI irrumpe en un país después de un préstamo de la magnitud que le dieron a Argentina, no significa saltos al vacío, ni que no hay que pagar. No, hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenes que firmar porque tenes la 45 en la cabeza, tenes que decirles que te hacen firmar. Porque, después de todo, ese préstamo no es responsabilidad de este gobierno. La sufre este gobierno y la sociedad argentina, pero creo que es hora de comenzar a hablarle con la verdad a la sociedad”, dijo.

E insistió: “Si te pusieron la pistola en la cabeza no le digas que está todo solucionado, que está todo bajo control. No es así, porque entonces sobrevienen después las crisis de representación política y también esas propuestas de que ‘vamos esto, aquello, o vamos a reprimir’”.

Con información de www.infobae.com