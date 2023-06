El desgarrador mensaje de la hija de Beatriz Salomón a cuatro años de la muerte de la artista: “Te siento cerca mío”

Este jueves se cumplen cuatro años de la muerte de Beatriz Salomón y en esta especial y triste ocasión su hija Noelia Ferriols decidió homenajearla en sus redes sociales al escribir un sentido mensaje. En el mismo, le agradece a su mamá por haberla adoptado, por la vida que le dio y dejó en claro que la tiene presente cada día de su vida.

“Hace cuatro años que te fuiste y no sabés cuánto te extraño y te necesito. Todos los días te pienso y te siento cerca mío”, comenzó escribiendo en una publicación que colgó en su perfil de Instagram. “Agradezco a la vida que seas mi mamá, siempre llena de vida, generosa, humilde, cariñosa, una madre con todas las letras y una excelente persona”. “Lamentablemente, te tocó irte, pero decidiste dejarme con papá, quien se preocupa, ocupa y me quiere”, prosiguió Noelia.



“Juntos decidieron realizar un acto de amor inmenso y adoptarme. Me dieron una vida increíble, llena de alegrías, posibilidades y algunas tristezas, pero siempre me enseñaron a seguir adelante a pesar de todo”, dijo después y refiriéndose a su padre, el doctor Alberto Ferriols. Y cerró: “Te amo mucho, mamá. Espero que algún día la vida nos vuelva a reunir y poder abrazarte”.

Beatriz Salomón falleció el 15 de junio de 2019, luego de una dura lucha contra un cáncer de colon que duró más de un año. Al momento de su muerte, se encontraba internada en el Hospital Fernández por una recaída en su tratamiento. Había acudido al centro médico para realizarse un análisis de sangre, pero los profesionales determinaron que fuera ingresada debido a los fuertes dolores abdominales que padecía.

Por esas dolencias tuvo que ser sedada en el momento y le realizaron varios estudios para conocer en detalle su estado de salud, que empeoró con el correr de los días. Durante su tiempo final la acompañaron sus hijas y sus mejores amigas, entre ellas Ana Rosenfeld.

Los problemas de salud de Salomón habían comenzado en junio de 2018, cuando se conoció la noticia que había sido internada por una hernia umbilical que, según ella, venía arrastrando desde hacía tiempo porque no contaba con una obra social para operarse. “Me he dejado estar mucho con mi salud, pero va a estar todo bien”, dijo en aquella ocasión desde el centro médico. Después de casi diez días, le dieron el alta.

Recién el 9 de noviembre de 2018 volvió a mostrarse públicamente tras ese episodio y se la vio muy feliz en la fiesta de quince años de su hija menor. “Para mí fue un gran sacrificio levantarme de la cama, bañarme, que venga el coiffeur y me peine, que me ponga el vestido Roberto Piazza, los zapatos, maquillarme y llegar a la fiesta a las 9 de la noche”, reconoció, después del festejo.

Sin embargo, unos días después de aquello, fue internada nuevamente en el Fernández. “Ella no está bien, está con mucha angustia y te diría que está en manos de Dios”, contó en aquella oportunidad Ana Rosenfeld a Teleshow. “La pobre Turca no se merece todo lo que le está pasando en la vida. Eso hace que me ponga interrogantes sobre la vida misma”, agregó Roberto Piazza.

La situación empeoró cuando sufrió un accidente en la habitación donde se encontraba internada: se resbaló y cayó al piso. Como consecuencia, se fisuró la cadera y se golpeó la cabeza y un hombro. Por ese motivo realizó un desesperado pedido de ayuda: “Necesito urgente una prótesis doble movilidad con tallo largo segmentado para fracturas patológicas. Tres dosis de cemento más la pistola de segmentación que es material descartable y de colocación. Es urgente porque si no, no puedo caminar, es una fractura cerca de la ingle y la cadera. Cuando te dan este tipo de medicación tan fuerte quedás como débil”.

Con informacion de Infobae.