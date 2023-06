Los 8 escalones: un participante reveló para qué necesitaba el premio e hizo reír a todos

Al igual que cada noche, Guido Kaczka recibe a nuevos concursantes en su programa. Con el ciclo Los 8 escalones de los tres millones logró mantener a la audiencia activa frente al televisor cada jornada y su ciclo se convirtió en uno de los favoritos de muchas familias. Es que el juego de preguntas y respuestas que se emite por la pantalla de El Trece genera mucha expectativa en el televidente que se vuelve un participante más del otro lado de la pantalla apoyando a quienes están en el estudio, o incluso jugando con su círculo íntimo para determinar quién es el que más sabe en ese hogar.

Además de las clásicas preguntas y respuestas que se hacen en el juego para conocer al ganador de los tres millones de pesos, en el medio van surgiendo historias de las participantes o anécdotas de vida, algunas muy duras, otras divertidas. En este caso, Claudio dejó a todos los integrantes del programa sin palabras tras revelar cuál sería el destino en caso de alzarse con el premio mayor.

La situación sucedió cuando quedaban cinco participantes en el escalón musical, en que deberían acertar quién es el grupo o solista que interpreta determinado tema. Así las cosas, tras la consulta de Guido sobre quién quería comenzar a responder, y luego de no obtener respuestas de ninguno, fue Claudio, que trabaja como taxista, quien lo hizo, mientras resignado explicó: “Y sí, alguien tiene que arrancar”.

Comenzaron a sonar en el estudio las estrofas del éxito de Los Ángeles Azules, Cómo te voy a olvidar. “Amor, amor, dice el taxista Claudio que toma mate con su amor, amor, amor, que se llama Vilma. Que le gustaría viajar a Las Vegas, pero los millones son para arreglar el bidet...”, relataba el conductor mientras de fondo continuaba sonando el tema.

“El baño, el baño”, lo corrigió el participante respecto del destino del dinero. “Pero dice que el bidet parece un toro mecánico. Esto pusiste vos”, le replicó Guido, a lo que el concursante aclaró: “Se mueve todo, es difícil, como un toro mecánico, de esa manera”, instante en que ninguno de los presentes en el estudio pudo contener la sonrisa. Pero no quedaría todo ahí, claro ya que el conductor tenía otra pregunta para hacer relacionada con eso.

“¿Para los grifos uno se pone de frente o uno se pone de espaldas?”, consultó Guido, quien al respondérsele que se hacía de espaldas, continuó con otra consulta: “¿O sea que no se maneja como una nave?”. Y al recibir una respuesta negativa, fue el momento en que el participante debía definir si el tema correspondía a Los Palmera so Los Ángeles Azules, lo que contestó de manera afirmativa. Sin embargo, no llegaría a la final, que fuera disputada por Macarena y Analía, resultando vencedora esta última.

En una de las última emisiones, un payador deslumbró a los jurados del programa, especialmente a Carolina Pampita Ardohain. “Está Claudio, que es de General Madariaga y que lo acompaña su señora, que está chocho con Josefina. Dice que la llevan bárbaro, que son felices”, comenzó diciendo el conductor cuando presentó al concursante.

“Importantísimo, y tengo dos nietos, una gata, dos hijos, ¿para qué quiero más?”, afirmó Claudio con tranquilidad y simpleza. “Lo importante es ser feliz, yo me vine a divertir y te veo siempre. Y vos sabés que en casa me va bien y acá para la miércoles”, sostuvo entre risas, ya que casi queda eliminado en la primera ronda, aunque fue salvado por el resto.

Mientras buscaba superar los nervios, Claudio le dedicó unas palabras a la modelo: “Yo anoto todo con cruces, y ahí esta Pampita, una diosa, con todo respeto”, aseguró quien luego desplegó su talento y pensó algunos versos para la conductora. “Señora, la voy a nombrar, en el medio la han sentado, en un canto improvisado, ella es la luna en el mar. Y estando en este lugar el corazón me palpita, me dicen tala, talitas, soy payador del montón, le entregó mi corazón, pero qué linda es Pampita”, recitó desplegando su talento con la palabra.

“Qué lindo, qué lindo, gracias”, sostuvo la jurado con una sonrisa en su rostro y feliz por los halagos del concursante quien le habló con mucho respeto. “No, señora, por favor. Disculpe eh”, concluyó Claudio, que no pudo repetir este suceso en el camino a los millones. Sin embargo, pudo demostrar su talento y entretener por un rato a la nutrida audiencia del programa de Guido, el más visto en la pantalla de El Trece y habitual líder en su franja.

Con informacion de Infobae.