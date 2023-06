El femicidio de Cecilia Strzyzowski y su impacto político en Chaco a horas de las PASO

De Cecilia Strzyzowski buscan, al menos, sus restos. La Justicia investiga este femicidio con ribetes espeluznantes mientras la política de Chaco se sacude y cruje el poder de Jorge Capitanich. A 48 horas de que se realicen las PASO, el gobernador peronista le soltó la mano a su antiguo aliado Emerenciano Sena, acusado junto a su esposa, Marcela Acuña y su hijo César, pareja de la víctima, de haber ideado y ejecutado este crimen atroz. Tan grave es todo que hasta el gobierno nacional y figuras del kirchnerismo comprometidas con la lucha contra la violencia género salieron a hablar tras días de silencio estruendoso.

Mientras el cuerpo de Cecilia no aparece y trascienden hipótesis escabrosas el impacto político de este hecho empieza a traducirse en revelaciones sobre la relación política y personal entre el clan Sena y el gobernador chaqueño. La condición de padrino de boda de los Sena es, para Capitanich, un dato inocuo.



Infobae consultó a seis dirigentes de la oposición chaqueña, que describieron el contexto en el que ocurrió el crimen. Todos coincidieron en que nada se puede entender sin tres palabras: poder, plata e impunidad. Y también que el caso Cecilia Strzyzowski agita, por un lado, el triste recuerdo del caso María Soledad Morales, y por otro, la adaptación chaqueña del modelo kirchnerista de privatización de las políticas sociales, cuyo exponente destacado fue Milagro Sala.

La hermana Martha Pelloni -emblema de la lucha por justicia ante el asesinato de María Soledad, que a los 17 años fue asesinada por hijos del poder feudal de Catamarca- no dudó en alinear ambos acontecimientos: “Sí, me recuerda lo que pasó. La investigación está en marcha, pero hay que ver si existió algún tipo de encubrimiento provincial y cómo va a actuar el gobierno nacional. Capitanich era uno de los candidatos en los que pensaba el kirchnerismo. Menem mandó a intervenir Catamarca en su momento, pero mandó a bajar a Saadi para protegerlo”.

“Conozco muy de cerca esta problemática del Chaco. Cecilia no es la única chica desaparecida que está sin justicia, son muchas. En esa provincia aumentaron los femicidios y la violencia de género”, afirmó Pelloni. Además, interpretó que “es una estrategia política obvia esto de despegar a la familia Sena del gobierno de Capitanich, aunque no sé si lo van a poder hacer”.

La referencia de la religiosa que lidera la Red Infancia Robada -que tiene una filial en Chaco con un trabajo muy extendido- tiene que ver con que el gobernador no sólo dio de baja la lista de candidatos que Emerenciano Sena había presentado con su Partido Socialista Unido, sino que en el discurso de anoche de cierre de campaña volvió a tomar distancia.

Despegue y defensa

Capitanich, el único precandidato que siguió con la actividad proselitista en medio del estupor social y la suspensión de los actos de toda la oposición, afirmó en Barranqueras: “En Chaco hay 2.200 candidatos. El PSU era una de las 14 listas del Frente Chaqueño y quiero recordar al pueblo que no estuvieron con nosotros en 2019 (...) Cuando veo esas imágenes que pretenden vincularme, desde padrinazgos hasta determinadas acciones, hay un mensaje oculto y subliminal, que pretende denostar a toda organización social y a todos los movimientos sociales”.

Y agregó: “Nosotros diferenciamos este hecho (el crimen) de la estrategia de manipulación política, tendiente a involucrarnos como gobierno en una operación mediática, de redes sociales y de noticias falsas, que es absolutamente inadmisible para la democracia pluralista, para la libertad de expresión y para el respeto irrestricto de los derechos políticos de todos”.

En línea con la advertencia de la hermana Pelloni, así como el gobernador habló sobre el tema y se desligó de los Sena, desde lo más alto del gobierno nacional salieron a hablar después de cuatro días de silencio. “Estamos frente a un caso atroz que reviste una gravedad extrema. La historia de Cecilia debe marcar un antes y después en la lucha contra la violencia por motivos de género. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan. Frente a la especulación de ciertos sectores, queremos dejar en claro que no hay mayor bajeza que hacer un uso político de la desaparición de una mujer”, afirmó Gabriela Cerruti, vocera presidencial.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Ayelén Mazzina, habló con radio 10 y con el canal IP y dijo que “es falsa la idea de que estamos calladas sin hacer nada”. “No quiero invadir ni entorpecer los procesos y tengo muy en claro el lugar que ocupo”, remarcó la funcionaria. Y como hizo Capitanich en su discurso de campaña criticó que “los medios hegemónicos opositores están usando esto por cuestiones políticas; me gustaría que les importe lo que le pasó a Cecilia y lo que está pasando su familia”.

Por eso, pidió “correr el foco de las cuestiones políticas” y especificó que sus declaraciones buscan “llevar tranquilidad” a la población e informar que desde que el caso tomó estado público “hay presencia de funcionarios en Chaco” y ella se encuentra “en contacto permanente con las autoridades” que se están ocupando de la investigación, como así también con Gloria, la madre de Cecilia.

La oposición

En diálogo con Infobae, los precandidatos a gobernador por la oposición Leandro Zdero y Juan Carlos Polini, la precandidata a intendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el diputado provincial Alejandro Aradas pidieron justicia y resaltaron que suspendieron los cierres de campaña ante el impacto que generó el caso. También otras dos fuentes que pidieron reserva de identidad hablaron del caso de Cecilia.

“Venimos denunciando hace mucho tiempo en la provincia este Estado paralelo, un microestado que se genera con un movimiento que lidera en este caso, Sena. Construyeron viviendas pero no le dan los títulos de propiedad a la gente, tienen escuelas y Sena es el director, aunque no tiene terminado el colegio secundario. Tienen centro de salud, proyectos productivos y tienen campos que se los dio el Estado provincial”, explicó Zdero, de Juntos por el Cambio.

Y destacó que en Chaco “los movimientos sociales se transformaron en muchos movimientos y todos querían llegar a ser como el de Emerenciano Sena, porque es un tipo que maneja mucha plata y que logró construir un imperio”. Es el mismo precandidato que, irónicamente, tuvo que enfrentar el 30 de mayo un escrache en Resistencia de Marcela Acuña en contra de Patricia Bullrich. La acusaba de ser “una asesina” por la muerte de Santiago Maldonado.

Por su parte, Juan Carlos Polini, que también se postula para gobernador en la PASO de Juntos por el Cambio, recordó que la relación política entre Capitanich y Sena era tan estrecha que el ciclo lectivo 2023 el mandatario peronista lo inauguró en una de las escuelas que tiene el dirigente piquetero. “El poder, la plata y el dinero, cuando lo manejás de manera indiscriminada, dan una sensación de impunidad. Respeto a la Justicia y no tengo dudas de que van a poder actuar con independencia”, agregó.

Aída Ayala, que fue intendenta de Resistencia y va a competir por volver a ese cargo afirmó: “No nos imaginábamos que socios políticos del gobernador pudieran ser asesinos, gente que veíamos en los canales de televisión en lugares, inauguraciones o donde sea. Eran ciudadanos que también eran piqueteros pero no podíamos imaginarnos esto”.

“Acá hay un modelo que es el del kirchnerismo, que es el proveedor y el generador de estos Estados paralelos”, aseguró la dirigente y advirtió que “no se puede seguir con tanta impunidad; vamos a los barrios y la gente cuenta que compran las mercaderías que da Desarrollo Social porque la venden a mitad de precio los piqueteros. Hay 30 capangas que son abastecidos por el gobierno de Capitanich con mercadería que no le llega a la gente”.

Por último, Alejandro Aradas, diputado provincial, recordó que viene denunciando desde hace dos años y pidiendo informes para que el gobierno del Chaco informe de manera pública el origen y el destino de los fondos que son asignados a las organizaciones de Sena, pero “no nunca hubo respuesta”.

“Tienen un barrio privado que no paga agua, no pagan luz, tiene todo pavimento, pero no pagan impuestos, y los nombres de la calle de ese barrio las puso Sena según sus ideas políticas. Hay calles que se llaman Che Guevara porque a él se le ocurrió. Hicieron un natatorio con fondos de la Lotería Chaqueña y le pusieron de nombre Santiago Maldonado. Y a un playón le pusieron Carlos Monzón, un femicida”, recordó.

Según Aradas, “todos los recursos que maneja Emerenciano Sena provienen del gobierno de la provincia de Buenos Aires y no rinden cuentas a nadie. Del 2007 a la fecha tuvieron un crecimiento exponencial del patrimonio. Viajaron a verlo al papa Francisco una delegación enorme, tienen campos, vehículos último modelo, camionetas 4x4, maquinaria vial. Todo con fondos públicos”.

A última hora del jueves trascendió que ambos Marcela Acuña y Emerenciano Sena, además de sus emprendimientos y proyectos sociales perciben ingresos del gobierno de Capitanich. Según los recibos a los que pudo acceder Infobae, la mujer cobró en junio del Ministerio de Desarrollo Social unos 160 mil pesos y del Ministerio de Educación unos $127.000. Mientras tanto, el líder piquetero recibió de la cartera educativa unos 45 mil pesos.

La imaginación inagotable de Jorge Luis Borges imaginó alguna vez que en el Aleph -una esfera de apenas dos a tres centímetros- “el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas”. Con ingeniosa maestría, puso ese artefacto divino en una ordinaria casa de la calle Garay. “Mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo”.

El crimen de Cecilia Strzyzowski funciona como ese Aleph que puede concentrar en un punto la asistencia social, el poder político, la plata, una muerte y viceversa. Hay otros “Emerencianos” en Chaco de los que no se habla. Y en Jujuy hay otros piqueteros que manejaban fondos millonarios, pero no mataban. El gobernador Gerardo Morales nombra a Jorge Ariel Velásquez y apunta contra Milagro Sala.

Fuente: Infobae