Chavismo asoma sus cartas para “arreglar” la reelección de Maduro

Confiar en la celebración de unas elecciones presidenciales libres y transparentes en Venezuela era un enorme acto de ingenuidad. Si bien abstenerse de participar en procesos electorales no ha sido suficiente para deslegitimar al régimen de Nicolás Maduro y provocar su salida, apostar nuevamente por la vía electoral es un camino más que espinoso. El chavismo –muy interesado en el reconocimiento internacional y el levantamiento de sanciones para elevar su capacidad de acceso a recursos– busca garantizar su permanencia en el poder mediante unos comicios con el mayor maquillaje democrático y el menor costo político posible. Sin embargo, no está dispuesto a arriesgar la reelección de Maduro frente a una candidatura opositora que tome fuerza y entusiasme al decepcionado votante opositor. Es por ello que ha puesto en marcha su plan A: el cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE) por uno que genere mayor desconfianza.



Si precandidatos como María Corina Machado y Andrés Velásquez ya cuestionaban duramente la asistencia técnica del organismo electoral que tenía bajo evaluación la Comisión Nacional de Primarias (CNP) para la consulta interna del 22 de octubre con los rectores de bajo perfil que oficializaron este jueves su renuncia, el “nuevo” CNE no se vislumbra como una institución más imparcial. La estrategia va en la dirección opuesta.



Renuncia de rectores del CNE: una maniobra del régimen

El paso al costado que han dado los oficialistas Pedro Calzadilla, Alexis Corredor y Leonel Parica, así como otras cinco autoridades, formaría parte de una estrategia de la dictadura para poner en su lugar a figuras más polémicas por su compromiso público con el chavismo. El objetivo es muy claro: avivar el fantasma del fraude y ahuyentar el voto opositor.

Sin perder tiempo, la Asamblea Nacional chavista aceptó a las pocas horas la renuncia de los rectores principales y suplentes del CNE. El encargado de presentar el informe de aceptación fue el diputado Francisco Ameliach, quien además propuso renovar todo el organismo, es decir, sustituir también a los rectores no oficialistas Enrique Márquez y Roberto Picón, que no se sumaron a la renuncia masiva de este jueves.



¿El as bajo la mango del chavismo para el CNE?

La maniobra chavista parece estarse implementando sin descuidar detalles, pues no sería una simple casualidad haber dejado esta misión en manos de Ameliach. Muchos sugieren que el exmilitar que acompañó a Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 sería la carta de la dictadura para presidir el “nuevo” CNE. Así lo insinuó el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez.

Y no se puede pasar por alto que este personaje encaja con el perfil de “rector espantavotos”, si se concreta la predicción del comunicador, que ha usado este término para advertir sobre la estrategia puesta en práctica por el régimen. Francisco Ameliach ya había sido parlamentario por el oficialismo hace dos décadas, llegando incluso a ser presidente de la AN; fue gobernador del estado Carabobo con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); y ha estado también en el Ejecutivo como ministro del Despacho de la Presidencia del fallecido Hugo Chávez. En su cuenta de Twitter ha atacado recientemente a la oposición, asegurando que en las primarias se compite por “la jefatura de un macabro plan”.



Comité de Postulaciones: todo queda en familia

Que el nombramiento de los nuevos rectores del CNE esté en manos del Legislativo chavista –no reconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional– ya ofrece un abrebocas de los resultados. Pero al revisar la lista de las “figuras de alto nivel” designadas para conformar la comisión preliminar del Comité de Postulaciones no queda duda de la intención de querer hacer evidente la maniobra de aumentar la desconfianza en el CNE.

Entre los once miembros de esta instancia aparece nada menos que Cilia Flores. No es un chiste. La esposa del dictador escogerá a los rectores encargados de organizar las elecciones en las que Maduro buscará la reelección.

Primarias “autogestionadas”: la única alternativa

Desde la otra acera ya hay reacciones. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, anunció que esta instancia se ha declarado en “sesión permanente” para tomar una decisión ante la renuncia masiva de los rectores oficialistas del CNE. Y es que esto evidentemente afecta las conversaciones que tenían la CNP con el organismo electoral para concretar la tan polémica asistencia técnica en las primarias. Todo apunta a la realización de una consulta interna “autogestionada”, como ha sido la exigencia de María Corina Machado.

Y es que justamente el partido de la candidata que lidera todas las encuestas ha advertido no solo sobre el riesgo que representa entregar al CNE la organización de las primarias sino también sobre las maniobras que intentará el chavismo tanto para sabotear la interna opositora como para dinamitar el camino a las presidenciales de 2024 y buscar garantizarle a Maduro su reelección.



El plan B y el plan C

El coordinador nacional de organización del partido Vente Venezuela, Henry Alviarez, alertó este miércoles sobre una “grave amenaza contra las primarias del 22 de octubre”. De acuerdo con su denuncia, el régimen evalúa tres planes para obstaculizar la participación de la oposición: mediante acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); inhabilitando candidatos, específicamente a Machado; y mediante una intervención del CNE.

Este último plan ya se ha puesto en marcha. Dependerá del aumento del riesgo para su permanencia en el poder la implementación del plan B y el plan C, que si buen tienen un alto costo político, no son ajenos a sus prácticas habituales en procesos electorales y no se descartan como medidas desesperadas las acciones judiciales y las inhabilitaciones de candidatos.

Fuente: PanamPost