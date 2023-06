Viotti: "Rafaela se ha convertido en una mini Rosario"

"Somos parte de un espacio político que entendemos que en la general tenemos que estar todos juntos. La gente va a elegir quién va a liderar el espacio. Pero bueno, es Caro la responsable y la indicada para explicar porqué dice lo que dice y porqué hace lo que hace. Tiene las herramientas suficientes como para hacerlo. Nosotros a nivel local nuestros hechos y nuestras acciones hablan por sí solo. Nosotros tenemos nuestra forma de trabajo y no la vamos a cambiar". El párrafo pertenece a Leonardo Viotti, actual concejal y precandidato a intendente por Unidos para cambiar Santa Fe, quién fue entrevistado por Radio ADN. En la misma sintonía de Carolina Losada; pero sin compartir las críticas severas e irrenconciliables para con otro hombre del espacio como es Maximiliano Pullaro.

En la entrevista Viotti ponderó la posibilidad de que la diversidad del espacio, aporte ideas y figuras para sus equipos técnicos. "Tenemos equipos técnicos no solo dentro del partido radical que es desde donde yo vengo, sino principalmente dentro de Unidos. Yo vengo del radicalismo, Juntos por el Cambio es más amplio, y Unidos es más amplio aún. Nosotros venimos con un trabajo antes de que Unidos se consolide como espacio político a nivel provincial, en donde con los actores que forman parte de Unidos, ya venimos trabajando en lo local. Y más allá del entramado político que esto significa que esto significa, ustedes habrán visto que participo y me acompañan a mí, muchas otras personas que forman parte de otros espacios políticos". "A nivel provincial estuvimos con el Socialismo, con Clara García, con Mónica Fein, con Alejandro Ambort. Venimos trabajando con toda la gente de Pichetto; acá en Rafaela tienen su propia lista de concejales y ellos también ellos nos apoyan a nosotros y nosotros también los acompañamos, porque entendemos que esto tiene que ser más amplio. El PDP, a nivel provincial forma parte del espacio que lleva a Pullaro como candidato, pero a nivel local ellos nos apoyan a nosotros, por el trabajo que venimos realizando con el PDP históricamente, y con Lisandro Mársico en el Concejo. Dentro de nuestro espacio tenemos el PRO, tenemos el GEN, tenemos gente que viene del Vecinalismo, de otros espacios. Uno entiende que tenemos que ser amplios. En esa variedad política encontramos el armado de equipos técnicos muy fuertes, y sabemos que la sociedad rafaelina nos interpela y nos pide eso". El entrevistado destacó la existencia de ideas puntuales para temas precisos. "Tenemos un plan de gobierno que construimos con todos estos equipos, que lo vamos a ir comunicando durante toda la campaña. Nuestro plan en seguridad, que lo tenemos. Nuestro plan en obras, que lo tenemos. Nuestro plan en tránsito, en modernización del Estado y achicamiento del gasto político y en cada una de las áreas".

RAFAELA NARCOATRAVESADA

Una vez más en el transcurso de esta semana la ciudad se vio sacudida -pero no sorprendida- por un crimen violento con definida característica de sicariato por encargo narco. Viotti reiteró conceptos que ponen a Rafaela en una analogía con Rosario. "Tristemente Rafaela se ha convertido en una mini Rosario ya hace tiempo. Lo dije y lo declaré con textuales palabras. Somos una mini Rosario. Han dejado que esto suceda. Hoy, una persona conocida por todos que está presa -todos señalan que desde la cárcel está totalmente liberado en un pabellón federal y común- da órdenes para mandar a asesinar personas en Rafaela. Y ayer tuvimos una víctima más. Recordemos las dos víctimas en barrio Italia, recordemos en el barrio 17 de octubre el ataque de sicarios y muchos otros que tal vez no llegan a tener la preponderancia. Pero una persona desde la cárcel y al cuidado del Estado, digita todos los ataques sicarios en Rafaela; controla la droga en Rafaela. No solo eso: hay peleas por territorios. Es mucho más complejo de lo que uno ve". "Hay que hacer un trabajo de investigación. Tenemos que poner un montón de recursos. Necesitamos que Fiscalía trabaje seriamente y uno lamentablemente sabe que en fiscalía no todos los expedientes avanzan por igual, porque hay tantos.... Y eso que no se denuncia todo!. Pero Rafaela está prendida fuego! Asesinatos. Tiroteos. Entraderas. La ciudad ha cambiado mucho". El concejal y precandidato volvió a insistir en la necesidad de abordar la problemática desde todos los sectores y con todos los dirigentes. "Lo que necesitamos es un compromiso de todos. Desde el intendente que hoy no lo veo al compromiso, porque la dependencia política que tiene con el gobernador hace que agache la cabeza al momento de reclamar cuando debería hacerlo, a los gobernadores anteriores si les decía, pero a este no le dice nada". "Estamos cada vez peor. Necesitamos un cambio de cabeza. Y mi compromiso personal, si soy intendente, es ponerme al frente y patear los escritorios que haya que patear para que las soluciones y los resultados lleguen. Un intendente solo puede cambiar esto no. La justicia sola puede cambiar esto no. La legislatura o el gobierno provincial puede cambiar esto solo no. Es un trabajo conjunto. Ahora, los rafaelinos tenemos un representante principal que es el intendente", culminó Leonardo Viotti.