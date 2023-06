La tasa de plazo fijo, sin cambio: ¿se abre la puerta a renovadas presiones sobre el dólar?

Tras conocerse que la inflación de mayo fue 7,8%, mostrando una desaceleración en relación al 8,4% de abril, el Banco Central (BCRA) resolvió este jueves mantener sin cambios la tasa de interés de política monetaria y el rendimiento de los plazos fijos

El BCRA justificó la medida en el hecho de que "en mayo la inflación mensual registró una desaceleración respecto del mes previo, en línea con las previsiones de la autoridad monetaria". También alegó que "los diversos indicadores de alta frecuencia de precios mayoristas y minoristas monitoreados por el BCRA sugieren en lo que va de junio una desaceleración adicional en el ritmo de crecimiento de los precios".

El BCRA señaló en un comunicado que "continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios, la dinámica del mercado de cambios y de los agregados monetarios a los efectos de calibrar su política de tasas de interés y de gestión de la liquidez".

La última vez que la entidad monetaria ajustó la tasa fue el 15 de mayo último cuando subió la tasa de la Leliq a 28 días 6 puntos porcentuales a 97% TNA, con lo cual la tasa efectiva anual (TEA) actual se ubica en 154%. Así, el rendimiento del plazo fijo tradicional a 30 días de hasta $30 millones para personas físicas es de 8,08% mensual. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada actual está en 90% (138% de TEA).

Tasa de plazo fijo, sin cambios: ¿es una decisión correcta?

Los analistas platean que en un año electoral no es una decisión fácil subir la tasa por el costo de esa medida en términos de actividad económica, deterioro del déficit cuasifiscal, y el encarecimiento del crédito para las familias y empresas.

En ese marco, la economista Natalia Motyl evaluó que "fue una decisión acertada mantener la tasa de interés porque la inflación de mayo dio mejor de lo que se esperaba" en el mercado que proyectaba un rango de entre 8,5 y 9,2%".

"Además, morigera presiones sobre la actividad económica. Esto es positivo ya que entramos en un período de falta de divisas para poder importar insumos básicos. Asimismo desde los principales Bancos Centrales del mundo están comenzaron a recortar las tasas de interés o por lo menos mantenerlas estables, por lo que es un dato positivo para los activos locales de los países emergentes. Así que hoy la decisión es correcta", fundamentó.

El analista financiero Gustavo Ber también consideró que la medida "resulta oportuna tras el último dato de inflación -que lo deja ya más cerca al rendimiento mensual del plazo fijo - a la espera de evaluar la dinámica de precios a corto plazo". Y añadió que "es conveniente la decisión a fin de evitar acelerar la nominalidad de la economía, y porque además un alza tendría implicancias negativas sobre el stock de los pasivos remunerados del BCRA y afectaría la actividad económica en un período pre electoral".

Por su parte, Nery Persichini, estratega de GMA Capital, precisó que "en mayo, la tasa de interés real marcó -3% TNA. Por quinto mes consecutivo y como en el 81% del tiempo de esta gestión, la tasa real con plazos fijos fue negativa; al mismo tiempo, el tipo de cambio CCL con acciones avanzó 8,4%, un ritmo mucho más moderado que el 10,2% de marzo y el 12,5% de abril".

"A la luz de la decisión de no tocar el costo del dinero, la entidad monetaria se siente cómoda con este equilibrio entre nominalidad de precios, tasas y tipo de cambio financiero. Mientras tanto, espera que haya noticias positivas con la llegada de financiamiento en dólares para reforzar las reservas", destacó.

El analista Christian Buteler también tildó de "correcta" la resolución del BCRA y juzgó que "lo que moviliza a mantener la tasa es que la inflación en mayo desaceleró y es la primera vez que lo hace en los últimos seis meses".

A su vez, Emiliano Anselmi jefe del equipo macroeconómico de PPI, planteó que "era previsible la decisión inflación recortando algo y los dólares tranquilos", y acotó: "Me parece que se guardan la decisión para un eventual dato más alto en el futuro".

Tasa de plazo fijo: ¿puede impulsar una suba del dólar?

La decisión de dejar invariable la tasa del plazo fijo se adoptó en una jornada en la cual el dólar blue bajó $9 y terminó en $487, luego de que en la víspera había cerrado a un valor récord de $496 a la espera del dato de inflación.

Consultada acerca de si dejar la tasa estable cuando se aproxima el cobro del medio aguinaldo este mes puede presionar sobre los dólares libres, Motyl esgrimió que "la tasa efectiva mensual quedó por arriba del dato de inflación del mes, por lo que no presionará a la dolarización de cartera".

En cambio, en PPI advierten que "el riesgo de no incrementar la tasa es que el reciente desarme de plazos fijos acelere y que estos pesos presionen sobre los dólares financieros".

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2, sostuvo que "si bien el dato de IPC de mayo fue de 7,8% versus un rendimiento del plazo fijo en 8%, creo que tuvo mucho peso en la desaceleración mensual el hecho de que BCRA haya estado sosteniendo los dólares financieros con ventas de divisas".

En este contexto, el analista advirtió que "como las reservas netas están negativas en torno a u$s1.500 millones, el riesgo de disparada sigue estando y la presión dolarizadora pre electoral también". En ese marco, aseguró que "no había margen para bajar la tasa tampoco y cada inversor deberá evaluar si vale la pena correr el riesgo de suscribir plazo fijo al 8% en este escenario".

De igual mirada, Alejandro Giacoia, economista de EconViews, sostuvo que "dado que estamos acercándonos cada vez más al periodo electoral, riesgos sobre los tipos de cambios paralelos hay y va a seguir habiendo". Y acotó: "me parece que por más positiva que sea la tasa, hay ciertos escenarios de resultados donde eso solo no alcanzará para frenar una suba del dólar".

Por su parte, el economista Federico Glustein juzgó que dejar sin cambio la tasa "no es una decisión correcta teniendo en cuenta que faltan dos meses para las elecciones, las carteras buscan rentabilidad futura y se estimula la dolarización ya que es más estable", y opinó que por eso debería haber "subido la tasa unos 300 puntos, dar una señal a los mercados y luego, con la cuestión más firme, un leve descenso post elecciones PASO para ganar confianza".

Para Buteler, "la tasa del plazo fijo queda atractiva pero igualmente por la idiosincrasia nuestra la dolarización siempre la vas a tener, no creo que para el que quiera esperar el resultado de las elecciones invertido en dólares esto le haga cambiar de opinión".

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, dijo que "si la inflación se estaciona en estos niveles, la tasa de 8% mensual del plazo fijo es marginalmente positiva, pero no necesariamente atractiva", por lo que "por el momento" no ve que esta decisión vaya a presionar a los dólares.

¿Qué puede pasar en julio con las tasas?

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, comentó que "si bien la inflación núcleo no quedó tan baja y se ubicó en el 7,8%, la tasa ex post quedó positiva por lo cual el BCRA decidió mantenerla sin cambio".

"Si bien en junio estamos viendo que la inflación sería más baja en torno al 7%, creo que el BCRA va a seguir sosteniendo la tasa y no la bajará para no provocar una dolarización", especuló.

Motyl prevé que el BCRA "va a mantener por los próximos dos meses la tasa y dependiendo de lo que suceda en el mercado cambiario en agosto podrá volver a subirla fuertemente". Según su visión, "las PASO serán un mes clave que podría marcar un clima de desconfianza ante un gobierno saliente".

Para Buteler, "lo que prima es mantener tasa e ir viendo, lo que pase en julio dependerá de si la inflación de junio bajó algo o no, si tenés otra corrida, pero creo que hay que lograr mayor estabilidad para poder hablar de una baja de tasas".

A su vez, Giacoia argumentó que "con la inflación de mayo de 7,8% la tasa fue apenas positiva, y es probable que en junio la inflación mensual siga alrededor de este número, por lo que la tasa ex ante también sería positiva". Y especuló que "mientras esto sea así creo que el BCRA va a seguir sin subir la tasa"

Asimismo, Ber afirmó que "la clave para evaluar si serán necesarias modificaciones a corto plazo pasa por ver cómo responden las colocaciones en pesos, la licitación de deuda de esa semana fue muy satisfactoria, y la evolución de la demanda de dinero para evitar sumar presiones cambiarias en una etapa de transición".

"En estos períodos se suele habitualmente acelerar la dolarización, y dado que la tasa ya no resultaría tan efectiva para contener dicho proceso lo más relevante pasa por conseguir pronto fondos frescos del exterior ya que sino llegarían nuevas restricciones a raíz del crítico nivel que alcanzan las reservas netas", señaló.

Por su parte, Glustein planteó que en "a no suba de tasas, hay una respuesta al mercado y es la de equiparar el rendimiento efectivo anual con la inflación anualizada: si se espera un 145% a 150% de inflación en el año, la TEA se tiene que ubicar en esos perfiles, en 97% TNA, 154,9% TEA. 8% TEM".

"La TEM está levemente por encima de la inflación del mes anterior pero viendo las expectativas se sostendría en línea con lo esperado para el próximo mes, con chances de una pequeña baja para igualar la TEA con la interanual esperada. Probablemente lo que suceda es que viendo las licitaciones que, según el gobierno fueron exitosas y sumando algunas perspectivas hacia el futuro, para el próximo mes podrá sugerir una ligera baja para llegar al 7,5% de TEM, con un 90% TNA", auguró.

* Para www.iprofesional.com