Juan Grabois dijo que bajaría su candidatura si se postula “Wado” De Pedro: “El mejor para la nación”

De cara al cierre de listas electorales, continúan las internas entre los diferentes dirigentes políticos del oficialismo. En ese sentido, el referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, expresó su especial interés en que los pobres tengan su participación en el Congreso. Sin embargo, adelantó que podría llegar a declinar su precandidatura presidencial si el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, compite en las PASO. “Es el mejor para la nación”, consideró.

“Vamos a acompañar muy contentos a “Wado” y a Axel Kicillof, y yo no voy a pedir ningún cargo para mí. No voy a agarrar ningún cargo. Yo estoy pidiendo un programa, una nueva generación, caras nuevas, y que le den lugar a los de abajo en la política”, afirmó en referencia a aquellas condiciones que deben darse para que él no se anteponga a los candidatos de Unión por la Patria.

Entre los puntos que consideró fundamentales para gobernar, enumeró tres. En primer lugar, resaltó la importancia del lugar que deben ocupar los hijos de “la generación diezmada”, aquellos hijos de argentinos que vivieron la época de los 70, evocando la frase que lanzó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hace unas semanas y que generó expectativa por una posible candidatura del titular de la cartera del Interior. “Se va a imponer el sector mayoritario, que esté vinculado a Cristina y ella tendrá la obligación de transferir el poder a una generación que viene”, sostuvo.

En segundo lugar, destacó la necesidad de que exista un “programa popular” que se alinee a la agenda del papa Francisco e incluya el reclamo por “las tres T”- tierra, techo y trabajo -. Además, exigió un lote para cada familia, derechos para todos los trabajadores y tierras para los que trabajan con soberanía alimentaria para el pueblo.

“La tercera condición es que haya una representación de los más pobres que están subrepresentados en la política. Es decir, la juventud y los sectores excluidos, los hombres y mujeres que se rompen el lomo laburando y que son estigmatizados por los grandes medios de comunicación”, expresó y agregó que pretende que “una cartonera, un villero, un campesino y un originario” ocupen una banca en el Congreso.

Mientras aún no hay una fórmula definida, Grabois indicó que respeta el lugar del partido, pero advirtió que competirá si la persona no tiene en cuenta el plan que propone el dirigente. “Si por alguna razón extraña el candidato no quisiera incluir el programa de las “Tres T” y excluyera a los pobres, ahí si yo voy a ir a candidato a presidente”, advirtió.

En ese sentido, volvió a destacar a “Wado” De Pedro y al gobernador bonaerense, a quien caracterizó como una persona con “mucha intuición” para la gobernación. “El mejor candidato para nación es De Pedro, para provincia es Axel Kicillof”, sentenció durante una entrevista con C5N.

Sobre el presidente Alberto Fernández, Grabois señaló que es quien marca la orientación política y económica nacional, por lo que señaló que no correspondería atribuirle problemas de otros poderes. “Cada uno tiene un lugar según el ordenamiento constitucional de la Argentina. El responsable de la obra pública es el ministro de Obras Pública, de la salud el de salud, del Poder Ejecutivo Nacional es el Presidente y de Congreso sus autoridades, de la cámara y los partidos políticos, porque si no todos tienen la culpa de todo y nadie tiene la culpa de nada”, indicó.

Así como detalló aquellas responsabilidades que tiene el presidente, también resaltó aquellos “méritos” que, según él, Fernández tuvo a lo largo de su gestión: el manejo de las políticas en momentos de pandemia o su cordial forma de relacionarse con aquellos funcionarios con ideas disidentes. De igual forma, lanzó: “Del fracaso general del Gobierno es el principal responsable, junto a los funcionarios que ejecutaron la política de una manera incorrecta, por lo que deben rendir cuentas”.

