Dura respuesta de Aníbal Fernández a Cristina Kirchner: “Los que amenazan son canallas y yo no lo soy”

Aníbal Fernández reaccionó con dureza luego de las acusaciones que hizo ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner al inaugurar la ampliación de un hospital en Santa Cruz. “Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar?”, sostuvo esta mañana.

El ministro de Seguridad habló con los cronistas de varios medios antes de participar en la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, que se realizará bajo la presidencia pro tempore de la Argentina en un hotel cercano al Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, había sostenido la titular del Senado en alusión a Aníbal Fernández, quien es el apoderado electoral de uno de los precandidatos de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) que competirá en las PASO.

El ministro quiso aclarar que “lo que yo hice fue advertir que tenemos que acordarlo entre nosotros” en referencia al piso requerido para acceder a un lugar en las listas para las primarias, y que por eso insistió en que “si nosotros no lo podemos acordar voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial ? Que me querés encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y que yo tengo que interpretarlo sin saber adónde me querés llevar. Yo voy a recurrir si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes a la Justicia electoral para que dirima”.

Sobre su relación con Cristina al comienzo de una de sus respuestas fue elogioso. “La señora (por Cristina Kirchner) hace 20 años que me conoce, me han mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Esto no va a cambiar”, comenzó pero luego cambió el tono. “Amenazar. Solo la amenaza la hacen los canallas. Yo no soy un canalla. No se lo acepto”, completó.

“No estoy buscando otra cosa que no sea eso. Mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponde. Si ella tiene su manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se va a manejar, es su problema. Yo no pienso manejarme con agravios”, indicó el funcionario quien fue el enviado por el sector que respalda a Scioli cuando el 14 de junio se cerraron las alianzas. Allí el kirchnerismo debió ceder ante los pedidos del sciolismo para que el piso se estableciera en el 30%, mucho menos restrictivo que el que proponía Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista bonaerense, del 40%.

“Se interpretó como estamos negociando un diputado más porque piensan que ya ganaron. No es así. También puede darse el otro escenario. Y yo quiero tener la garantía que ganando las PASO el otro sector va a estar comprometido”, aseguró por su parte Scioli en un diario porteño. También dejó en claro que su precandidatura “no es contra de nadie, ni menos de ella. Es a favor del conjunto y de los desafíos que tenemos por delante”.

* Para www.infobae.com