Natalie Weber y la vez que una amiga suya quiso conquistar a Mauro Zárate: “Dormía en mi casa 5 veces por semana”

En el ciclo Desayuno Americano (América) debatieron sobre un tema polémico: la traición entre amigas por causa de un hombre. Todo comenzó a raíz del escándalo que protagonizó Jimena Barón cuando en uno de sus shows le dedicó la canción “La Araña” a Gianinna Maradona, quien está en pareja con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo.

“Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”, había dicho Barón sobre el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires, en donde inició la serie de shows de Mala Sangre Tour, la gira con la que regresó a la actividad musical después de cuatro años.



Gianinna decidió expresarse en su cuenta de Instagram luego de haber visto el video y escuchado las declaraciones de Jimena. “Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué, ya que hacía media horas que nos conocíamos”, continuó la exmujer de Sergio Kun Agüero.

“Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin”, manifestó en la red social.

En medio de este contexto, Natalie Weber explicó que vivió una experiencia similar: una amiga íntima intentó conquistar a Mauro Zárate y ella “le hizo la cruz”. “Mauro no es que se dio cuenta. Ella fue y lo encaró de una: ‘Me gustás, no sé cómo hacer’”, afirmó la panelista del programa Desayuno Americano conducido por Pamela David.

Luego, la modelo agregó: “Ella dormía cinco veces por semana en casa. Mi marido concentraba mucho, estaba en Boca Juniors en ese momento, tenía campeonatos. Dormía cuando él no estaba”. La conductora le preguntó: “¿Nunca se paseó en pijama”. Natalie le respondió entre risas: “Tengo cámaras en mi casa y nunca vi nada. De boluda tengo la cara, nomás, chicos. Vuelo”.

Además, aseguró que el jugador fue quien decidió contarle lo que estaba pasado en una fiesta: “¿Desconfío de Mauro? Te digo 100% que no. El día que sucede esta secuencia con esta desubicada que flasheó, yo estaba ahí”. Luego, agregó: “En eso, lo veo a Mauro petrificado y la veo a ella al lado. Le digo: ‘¿Estás bien?’. Y me responde: ‘¿Vamos?’”. Al otro día, Zárate le da detalles del comentario que le hizo su amiga y Weber decidió llamarla para cortar el vínculo de amistad para siempre.

