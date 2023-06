Para Victoria Tolosa Paz, Cristina Kirchner “más que palitos da bastonazos”

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, salió este viernes a contestarle a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que ésta aludiera a ella durante su participación del jueves en un acto en Santa Cruz. Frente a la decisión de Tolosa Paz de postularse para la Gobernación bonaerense, la titular del Senado, fiel a su estilo, salió a cruzarla, y la funcionaria albertista le devolvió: “Más que palitos da bastonazos”. ¿Fue simplemente una expresión o tensionó aún más el feedback?

Este jueves, Cristina Kirchner resaltó que Alicia Kirchner fue “la mejor ministra de Desarrollo Social” del país. De esta manera, la vicepresidenta no hizo más que alimentar las sospechas de que esa afirmación fue dirigida a Tolosa Paz. Ésta, a través de una publicación de Twitter, rápidamente asintió a lo manifestado por la titular del Senado. Pero este viernes, en una entrevista brindada a Radio Perfil, la platense redobló la apuesta.

Consultada sobre si se sintió aludida por esa afirmación de Cristina, Tolosa Paz remarcó: “No, y eso que vi que había medios que decían que era un palito para mí, pero ella habla con contundencia, ella más que palitos da bastonazos”. E intentó bajar los humos: “El elogio a Alicia fue algo necesario. Me parece un acto de justicia porque fue una gran ministra que dejó mucho en cada trabajador. Alicia Kirchner durante 12 años transformó vidas”.

Tolosa Paz y un llamado de diálogo al kirchnerismo

Más allá de esa apreciación, Tolosa Paz aseguró que su espacio está “en diálogo con Máximo Kirchner para poder garantizar la participación de las minorías” en el proceso electoral de Unión por la Patria, el nuevo sello del Frente de Todos para las elecciones 2023. En este sentido, la funcionaria remarcó que hasta el próximo lunes hay tiempo para terminar el reglamento interno de los cargos provinciales y locales.

Para ello, señaló, se encuentran “en diálogo” con el presidente del Partido Justicialista provincial y líder de La Cámpora, el diputado nacional Máximo Kirchner. “Nosotros proponemos lo que ya está escrito y que funcionó muy bien con el Frente de Todos, con los mismos pisos y la misma distribución histórica para las minorías, pero nos encontramos en la Junta Provincial con un artículo que reza que empiezan a repartirse los concejales desde el séptimo lugar”, explicó la ministra.

Al respecto, dijo: “Entiendo que fue una confusión y estamos trabajando para que de acá al 19 esto no ocurra porque se estaría violando el principio constitucional de representación de las minorías de nuestra Constitución”. Tolosa Paz también dejó en claro que esta discusión interna del reglamento alcanza a los intendentes “que vienen diciendo que quieren trabajar con las dos listas: ellos quieren jugar con la Y griega, con los dos candidatos a Presidente y a la Gobernación, pero hay un impedimento hasta ahora verbal que no está en el reglamento”.

La ambición de reemplazar a Kicillof en Buenos Aires

Con respecto a la decisión de competir contra el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Tolosa Paz recalcó el convencimiento y la mirada en común con el postulante presidencial Daniel Scioli de que “las PASO son la mejor opción para dirimir las candidaturas”, y agregó que “por la solicitud de Máximo Kirchner, al haber PASO, el candidato a Presidente tenía que tener en todas las categorías los precandidatos”.

“Ahí fue cuando salí a darle sustento a la precandidatura de Daniel (Scioli), entendiendo que no es en contra del gobernador sino como parte del requerimiento que el frente pone para competir”, apuntó. Y lanzó: “Todos me ponen compitiendo contra Axel Kicillof y yo sigo sosteniendo que hasta que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) no se expida, todavía no está claro contra quién va a competir Daniel Scioli y contra quién voy a competir yo en la Provincia”.

Además, insistió en que “las PASO van a potenciar” al oficialismo y destacó: “Cualquiera sea el ganador, va a haber un liderazgo a partir del voto popular”. “Somos todos parte de un Gobierno que más allá de las complicaciones que lo hizo crujir, ahora tiene que dejar de hacerlo poniendo en la voz del pueblo los candidatos. El peligro del pueblo está en la vereda de enfrente con la Alianza Cambiemos y los libertarios con (Javier) Milei”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com