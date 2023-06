La revancha de los humillados

Alberto Fernández y Daniel Scioli están aplicados con denodado empeño en contrariar a CFK. No les va tan mal. Lograron su objetivo más explícito. Habrá PASO. Resta saber si en la embestida se llevarán también puesto al kirchnerismo.

Apenas horas después de que el kirchnerismo diera por caducado el Frente de Todos y presentará en sociedad una nueva denominación para la coalición oficialista, el Presidente se jactó de ser parte de esa membresía.

“Cristina y yo tenemos el mismo objetivo y por eso fundamos Unión por la Patria”. “Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el país que queremos”. Toda una provocación.

El trabajoso esfuerzo de CFK y los suyos por despegar de Alberto Fernández en particular, y de su gobierno en general, se estrella contra el empecinamiento albertista por complicar el operativo.

Scioli también exaspera a los K. En modo ghandiano, siempre aferrado a una impavidez a toda prueba se mantuvo en las suyas. En la coalición oficialista habrá PASO y el ex motonauta se impone, al menos por ahora, como el más hiperactivo de los precandidatos en carrera.

Sergio Massa no logró torcerle el brazo. Puede sonar cruel la figura pero es justamente para Scioli su único brazo un ancla con la que juega al límite para testimoniar su fortaleza.

“Ni que me exijan tener los dos brazos me bajo”, desafío cuando sobre el cierre de la alianza le cuestionaban los avales.

Su extrema resistencia para bancar agravios y aprietes provoca erupciones volcánicas en quienes pretenden confrontarlo.

El duro comunicado que emitió el PJ bonaerense con la firma de Máximo Kirchner habla de “problemas de cartel y abundancia de vanidades”, pero el punto sensible es otro y mucho más profundo.

“La victimización artificial generada en relación a la ‘democratización del peronismo’ resulta un recurso semántico mediocre que no hace más que alimentar a quienes quieren la desaparición del peronismo”. Durísimo pero asertivo.

Corren tiempos de revancha. La resiliencia frente a la humillación vuelve convertida en despecho.

“No soy títere ni candidato de nadie, el candidato de Daniel es Scioli”.

Alberto Fernández también se salió con la suya, bajó su candidatura pero logró mantener las PASO. Puede que su legado, tras el malhadado tránsito por las Presidencia de la Nación sea terminar con veinte años de kirchnerismo. Si esto ocurre podrá salir a pasear a Dylan y dispondrá de tiempo relajado para dedicarle a Francisco. No sentirá que lo suyo fue en vano.

Scioli en cambio siente el llamado de una misión. “La convicción que tengo es que Dios me ha puesto en una circunstancia de la vida con una misión, con un propósito de hacerme cargo y sacar esto adelante”. Es mucho.

Sin definiciones en el cristicamporismo acerca de quién será el candidato que lo exprese en las PASO, Scioli dispone aún de unos días de jubileo para mostrarse en los medios y poner en marcha la ambulancia con la que saldrá a recorrer a tanto herido peronista que la jactancia cristinista dejó tendido a lo largo y la ancho del país. Tiene una oportunidad.

Si logra mantener esta suerte de condición de “renegado” o recae en el “Síndrome de Estocolmo” que le genera la pollera de la Vice, está por verse. Su objetivo es ser presidente, a como dé lugar. Es poco probable que en ese cometido le haga asco a algo.

Cristina no la tiene fácil. Todos esperan de ella una señal. No parece dispuesta a darla.

Tiene el dedo atrofiado de tanto usarlo mal. Debería agradecerle al bueno de Alberto la obstinación de mantener las PASO. Eso le quita presión. Que jueguen todos lo que quieran. Que compitan, es una alternativa. No se quiere hacer cargo de un nuevo fracaso.

“Wado” de Pedro, entretanto, está feliz. El ministro del Interior va de acá para allá en traje de candidato. Es parte indiscutible de “la generación diezmada”. Se reconoce amparado por una aureola de dorada inmunidad que lo habilita a presumir en toda la cancha. Bienvenido en el círculo rojo con lisonjas y honores, también Juan Grabois lo cuenta entre los suyos. No es el caso de Sergio Massa.

El ministro de Economía, cuya meta es desde siempre llegar a la Presidencia de la Nación, no logró imponer un candidato de unidad y si persiste en su empeño deberá ir a la interna como cualquier hijo de vecino. Pero, además, está apretadísimo por la situación económica. Nada parece indicar que una buena nueva del FMI le facilite en lo inmediato el camino de sus sueños. Los tiempos no dan. En cualquier caso, si bien no es David Copperfield bien, sabe sacar conejos de la galera. Eso sí, a veces salen muertos.

En la grilla del kirchnerismo giran Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación y eventualmente, si CFK decidiera un enroque,

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Toda gente que está ejerciendo funciones de gobierno.

Juan Grabois mantiene su candidatura hasta no saber qué pasa con Wado o Kicci. Está un poco más flexible con Massa, después de la feroz golpiza mediática que le aplicó en las últimas semanas. Altri tempi.

El cierre de las alianzas trajo algunas certezas. Las dos coaliciones definirán sus candidatos a las generales en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Los dos espacios políticos que nos trajeron hasta aquí llegan a esta instancia con fuertes diferencias internas.

Eso augura un período de fuerte confrontación al interior de cada frente.

Las coaliciones no se fracturaron ni fragmentaron pero crujen en su interior y es difícil saber si superada la elección de agosto lograran cohesionar a sus votantes, retenerlos de manera conjunta con vistas a octubre.

Está claro que quienes encarnaron la polarización en las últimas décadas: Cristina Kirchner y Mauricio Macri pretenden seguir ejerciendo su liderazgo desde afuera. Eso solo suma dificultad cuando se necesita recomponer el poder detrás de alguién que lo ejerza en plenitud. Ambos dos retienen todavía un piso interesante, pero también tienen techo.

Podrían imponerse en una interna, pero nunca en la elección general. Lo saben y prefieren no comer vidrio.

Alejandro Catterberg, titular de Poliarquía, advirtió en las últimas horas acerca del impacto que el malhumor social puede ejercer en los resultados finales.

Un 30% de los votantes estaría siendo refractario con la política. Si los votos de los muy enojados van a Milei o a Clemente, está todavía por verse. Una avalancha de votos blanco también desequilibró todas las expectativas. Para Catterberg, que Juntos por el Cambio logre retener la suma de las partes y llegar a un balotaje sería la mejor perspectiva.

Elisa Carrió expone y fogonea con sus declaraciones las fuertes diferencias que combustionan la interna cambiemita. Es contundente, por momentos temeraria.

Para la líder de la Coalición Cívica, Mauricio Macri planea un “ajuste brutal” que se llevará puesta a la clase media. También aseguró: ”Si él no gana, no quiere que gane nadie”. Lilita no solo ubica las diferencias entre Macri y Rodríguez Larreta en el plano programático o político sino que lo encuadra en una lucha de egos y poder.

Las crudas declaraciones de Carrió preludiaron su abierto respaldo a Horacio Rodríguez Larreta con quien desde este jueves comparte salidas de campaña. El Jefe de Gobierno de la Ciudad ya tiene quién lo exprese. Para sostener el discurso de la moderación se necesita un alter ego que saque a pasear por los medios al “policía malo”.

Mientras los candidatos se entretienen en sus cuestiones, la sociedad ve explorar los focos purulentos de la política. El caso Cecilia deja al descubierto los productos perversos que arroja el ejercicio clientelar y prebendario del poder político.

La desaparición y asesinato de una muchacha dejó a la intemperie la inmundicia que encubre la gestión de Jorge Capitanich. El chaqueño, quién también abriga fantasías de presidenciables, está ahora revolcado en los lodos que se supo construir.

Emerenciano Sena fue un niño mimado de su gestión. Alimentado con jugosos recursos económicos que le bajó la gobernación no solo construyó un patético feudo sino que además confundió, como tantos otros caudillejos nacidos y criados bajo el calor oficial, el poder con la impunidad.

Es notable cómo todos estos monstruos y quiénes los usan y sostienen terminan arrastrados por sus pulsiones más extremas. Ocurrió en Catamarca, en Tucumán, también en Santiago del Estero. Mujeres casi niñas sacrificadas en el sanguinario ritual de un sistema chauvinista y feudal.

Que la muerte de Cecilia Strzyzowski no sea en vano. Que su vía crucis arroje luz sobre las cloacas del poder. Que se haga justicia con sus asesinos. Que su ángel se lleve puesto de una vez y para siempre a los que creen que el poder en cualquiera de sus formas les permite administrar tanto el bien como el mal sin sufrir consecuencia alguna.

* Para www.infobae.com