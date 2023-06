Pullaro lanzó formalmente la campaña sabiendo que le lleva 10 puntos a Losada

El sector Santa Fe Puede, de la mano de su precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, pisó fuerte en el inicio formal de la campaña rumbo a las primarias del 16 de julio, en el marco de Unidos para Cambiar Santa Fe, en las que competirá con Carolina Losada (Es con Vos) y Mónica Fein (Adelante).





La convocatoria fue este sábado 17 de junio, poco después del mediodía, en el Country del Sindicato de Luz y Fuerza de Venado Tuerto, donde más de medio millar de dirigentes, militantes y simpatizantes de la coalición multipartidaria se dio cita para escuchar la palabra de sus referentes, donde además de Pullaro, sobresalieron su compañera de fórmula, la galvense Gisela Scaglia; los precandidatos a diputados provinciales José Corral, Sofía Galnares, Gabriel Real y Carlos Torres; y los grandes electores venadenses que aspiran a la reelección, el intendente Leonel Chiarella y el senador Lisandro Enrico.

Previo al acto central, Maxi Pullaro encabezó una conferencia de prensa, en la que destacó su pertenencia al departamento General López, donde incluso mantiene su residencia legal -en Hughes-, más allá de haberse radicado en Rosario desde su asunción como ministro de Seguridad en el gobierno de Miguel Lifschitz. En la oportunidad, el candidato se mostró convencido de que “esta vez el gobierno provincial estará en sintonía con la mayoría de las ciudades y comunas de este sur sur santafesino, trabajando de otro modo, apostando a la producción, al campo, a la industria, al comercio, y lograr que Santa Fe lidere la Región Centro y apuntale un proyecto distinto de país”. Asimismo, consideró que “solamente hace falta un buen gobierno, con dirigentes preparados, dedicados y apasionados, para que la provincia puede ser otra y eso es lo que nos entusiasma”. En igual sentido, Pullaro hizo una fuerte convocatoria a apoyar las postulaciones de Santa Fe Puede en las cinco categorías electorales, pero fue más enfático en pedir el apoyo a la lista de precandidatos a diputados provinciales, seguramente porque el rival a vencer es el gobernador Omar Perotti: "Necesitamos el triunfo de José (Corral) en Diputados para conseguir una mayoría que nos facilite gestionar los cambios que necesita la provincia de Santa Fe”, acotando que al mismo tiempo trabajan para obtener victorias de senadores propios en varios departamentos, como el caso de Enrico en General López, dando por descontada su ratificación.

Modelo populista, el rival a vencer

Ya en el marco de la rueda de prensa, consultado por las relaciones tirantes con la adversaria interna Carolina Losada, Maxi Pullaro apeló a la diplomacia y opinó que “la prioridad es derrotar un modelo populista que está en contra de la producción en el país y en particular en nuestra provincia, que se lleva los recursos del trabajo de todos nosotros al conurbano bonaerense a través de dádivas y subsidios que controlan los punteros políticos”, tras lo cual aseveró que así opera el kirchnerismo a nivel nacional y también en Santa Fe, a través del gobernador Perotti, quien “no tiene las características K, pero acompañó las políticas clave que llevó adelante ese sector”. Ante la repregunta, el candidato fue al punto y lamentó que Losada, quien hasta hace unos pocos meses elogiaba sus políticas de seguridad, luego apelara a las mismas acusaciones del PJ para intentar dañar su imagen como recurso preelectoral. “Nosotros vamos a trabajar con todos, porque estamos convencidos de que la unidad es la que nos llevará a ganar el gobierno provincial”, enfatizó el hughense, y advirtió que uno de los beneficiados con estas actitudes, en referencia a Losada, es el gobernador Omar Perotti, quien “estuvo invisibilizado en los últimos 20 días por su mala gestión, por ejemplo, con los problemas de inseguridad en Rosario, pero que fueron tapados por este tipo de declaraciones. Y también hay otros que no quieren que nosotros lleguemos al gobierno -subrayó-, como se verifica en la vandalización (de la cartelería) en la vía pública y en la proliferación de noticias falsas en redes sociales en busca de desprestigiarme. Tenemos claro que detrás de todas estas operaciones hay organizaciones criminales que no quieren que lleguemos a la Casa Gris”.

Dineros públicos a merced de la inflación

Consultado por El Litoral por la situación económico-financiera que recibirían en caso de resultar electos, Maxi Pullaro puntualizó que durante “tres años de gestión el gobernador tuvo entre dos y tres masas salariales guardadas en el Banco Santa Fe, con la particularidad de que la mayoría de los fondos estaba en cuentas a la vista (con interés del 50% por debajo de la tasa Badlar), y sólo con una mínima parte en plazo fijo, a pesar de una inflación anual del 110%, es decir que esos recursos se fueron desvalorizando mes tras mes, lo cual es algo muy difícil de entender”. Y amplió: “A enero último (la provincia) tenía dos masas salariales guardadas después de haber pagado el aguinaldo, pero ya desde octubre se había acelerado la obra pública, con muchas licitaciones, sobre todo en la zona de Rafaela, pero no en General López, donde fuimos discriminados. Y ahora se comenzó a ralentizar el pago de los certificados de obra pública y, según marca la cuenta de inversión, hoy la provincia tiene una masa salarial y media en el banco”.

Luego, el legislador del bloque Evolución de la UCR se mostró sorprendido del proyecto del Ejecutivo provincial solicitando autorización a la Legislatura para actualizar de 2 mil a 20 mil millones de pesos la posibilidad de emitir deuda de corto plazo -sea en letras, pagarés u otro medio- y consideró que el objetivo puede ser postergar el pago de compromisos para el próximo año. Y a continuación resumió: “La provincia no estuvo bien administrada, sobre todo porque tuvo plata en el banco que se la comió la inflación, y no se ejecutaron obras públicas en el momento oportuno”, a la vez que cuestionó que se anuncien grandes obras, mientras escasea el mantenimiento de escuelas, hospitales y comisarías.

La Policía volverá a las calles

Sobre la problemática de la seguridad pública, Pullaro sacó relucir sus conocimientos en la materia, y sintetizó: “El primer paso es sacar la policía a la calle”, y en ese sentido garantizó que. de llegar a la Casa Gris, “Venado Tuerto volverá a tener 16 móviles patrullando las calles, como los tuvo cuando fui ministro de Seguridad”, tras lo cual precisó que “hoy sólo circulan seis o siete”. También consideró indispensable “retomar las investigaciones criminales complejas y no permitir que estas organizaciones puedan crecer y ocasionar delitos más graves".

Otro punto clave para el diputado provincial es “el control del Servicio Penitenciario Provincial y la responsabilidad sobre los presos federales, ya que los presos de alto perfil no deben disponer de teléfonos celulares ni recibir visitas que los vinculen con el exterior, sino que tienen que ser condiciones de detención completamente diferentes” y anticipó que “vamos a construir en una cárcel para 3 mil detenidos de alto perfil en la provincia para alojar a los narcos y los sicarios en condiciones de máxima seguridad”.

Luego, como cuarto punto de su política de seguridad, aludió al trabajo en mesas multi-agenciales junto a los gobiernos municipales, donde el trabajo de las fuerzas de seguridad y de la justicia, sea complementado desde el territorio con las áreas blandas de Desarrollo Social, Salud, Educación, entre otras, para activar en los barrios y disminuir la conflictividad.

Rutas: reclamar a Nación y algo más

Más adelante, el aspirante a la Gobernación aseguró que hará oír sus reclamos en torno a la situación de las rutas nacionales 33, 34 y 11, dado que “en 2022, lo que nuestra provincia aportó a la Nación, sólo en concepto de retenciones, es equivalente a mil kilómetros de autopista. Y sin embargo no vemos ejecutado ni un solo kilómetro”. No obstante, sostuvo que “nosotros también nos tenemos que animar a llevar adelante obras con recursos que tiene o que puede gestionar el gobierno provincial, tomando créditos externos a largo plazo y baja tasa de interés”.

Además, advirtió que “tenemos el desafío de descongestionar las rutas verticales que atraviesan nuestra provincia, como es la 33, y más allá de que vamos a gestionar con mucha firmeza la ejecución de la autopista, también queremos avanzar con una nueva traza en el sur provincial para descomprimir la 33, la 90 y la 14”.

Con informacion de El Litoral.