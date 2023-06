Rodríguez Larreta y Bullrich definen sus candidatos a vicepresidente: cuál es su primera y gran coincidencia

Horacio Rodríguez Larreta se reunió en la tarde del sábado con sus dos socios de la UCR, Gerardo Morales y Martín Lousteau. Patricia Bullrich prevé mantener un encuentro este lunes con sus dirigentes más cercanos. Los dos están decidiendo sus compañeros de fórmula. El sábado próximo vence el plazo de presentación de las listas y esa definición destrabará las negociaciones. Pero tras evaluar encuestas y analizar perfiles de varios candidatos, hay algo casi definido: los postulantes presidenciales del PRO elegirían un radical para que los secunde en la carrera a la Casa Rosada.

Aunque algunos larretistas insistían con Juan Schiaretti, en el entorno del jefe de Gobierno ya dan por seguro que Morales será el elegido. “El Gringo puede aportar votos peronistas, pero no le suma estructura en todo el país como Gerardo a través del aparato radical”, dijo un operador del sector. Si no hay sorpresas de último momento, el anuncio tan esperado podría hacerse el miércoles próximo.

La ex ministra de Seguridad tomará la decisión este lunes a partir de una terna de candidatos que les pidió a sus aliados radicales Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz. Allí figuran Maximiliano Abad, jefe de la UCR bonaerense; Luis Naidenoff, senador nacional por Formosa, y Luis Petri, ex diputado mendocino que fue la sorpresa de las PASO provinciales tras haber conseguido el 19% de los votos positivos.

De la reunión cumbre entre Larreta, Morales y Lousteau también participaron Diego Santilli y Eduardo Macchiavelli, por el alcalde porteño, y Guillermo Hoerth, por el titular de la UCR. Y Bullrich decidirá su candidato a vicepresidente durante un encuentro con sus principales colaboradores, como Juan Pablo Arenaza, Hernán Lombardi, Néstor Grindetti, Federico Pinedo, Damián Arabia y el consultor Derek Hampton.

Para el radicalismo, que formalmente aspiraba a disputarle al PRO la candidatura presidencial con las figuras de Morales y de Facundo Manes, la eventual resolución de Larreta y Bullrich de elegir sus compañeros de fórmula dentro de la UCR provocará reacomodamientos en el partido fundado por Leandro N. Alem. Si bien ya existía un ala radical cercana a cada uno de los presidenciables del PRO, la confirmación de los vices formalizará dos polos internos y dividirá más las posiciones en todo el país.

En la visión de Larreta, según destacaron sus allegados, los factores que pesan a la hora de decidir quién los secundará pasan por la estructura política que podía aportar y el grado de gobernabilidad que ofrecerían en caso de que el alcalde porteño cumpla su sueño de llegar a la Presidencia.

“Horacio siempre parte de la base de que su compañero de fórmula tiene que ser el mejor para gobernar -explica uno de sus estrategas-. Y piensa que si para ganar las elecciones tiene que resignar las posibilidades de éxito en materia de gobernabilidad, prefiere no llegar al poder”.

Dentro de ese esquema, sería lógico que Rodríguez Larreta elija a Morales. Por lo que representa el titular de la UCR para ganar las elecciones con el peso territorial del aparato partidario y, además, para garantizar que podrá gobernar con un fuerte apoyo político, como parte de su famoso concepto de tratar de lograr un consenso del 70% para instrumentar las reformas necesarias en la Argentina.

En el caso de Bullrich, había una lista más amplia de posibles candidatos a secundarla. El componente radical del elegido no es menor porque la candidata del PRO tiene en mente un gobierno de coalición con dirigentes de la UCR de perfil duro, no alineados con Morales ni con Larreta. Pero en el equipo político también surgió la idea de sondear a un economista, con la mira puesta en una obviedad: los desafíos que vienen en la Argentina tendrán como eje a una economía que hay que reconstruir.

A partir de ese planteo, Bullrich tuvo una charla con Carlos Melconian, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, para hablar sobre sus ideas económicas que podría aplicar un gobierno de JxC. Cerca del economista deslizan que le dijo que no a la oferta de convertirse en candidato a vicepresidente. En el bullrichismo aseguran que nunca le ofrecieron ninguna postulación.

Bullrich sigue lamentando que Cornejo haya privilegiado su proyecto de regresar a la gobernación de Mendoza: en sus filas creen que era el mejor candidato posible a vice. Por su perfil y su condición de referente radical, con experiencia en la gestión. Pero desde la UCR mendocina también se frustró la posibilidad de que el gobernador Rodolfo Suárez haya sido el elegido: se negó a acompañar a la ex ministra de Seguridad y hace una semana confirmó en público que, en su condición de senador suplente de Cornejo, busca completar su mandato en la Cámara Alta, que finaliza en 2027.

La idea de Abad surgió de Sanz, su padrino político en la UCR, pero fue suscripta por Cornejo. El senador nacional del radicalismo, a su vez, también le puso sobre la mesa de Bullrich el nombre de Naidenoff, aunque el referente del partido en el nordeste argentino, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, todavía no le habría dado el respaldo que se espera para apuntalar la postulación. El nombre de Petri apareció en el radar bullrichista luego de las PASO mendocinas: además de su buena elección, es un dirigente a quien conoce y valora mucho la candidata del PRO desde cuando ambos compartían la bancada de diputados del partido y durante la gestión en el Ministerio de Seguridad.

Incluso se mencionó el nombre de Ricardo López Murphy como el compañero de fórmula de Bullrich. El propio “Bulldog” habló del tema: dijo que su postulación “está siendo evaluada”. “Yo soy candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad -ratificó. Hace unas semanas se filtró esa información. No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida la aceptaría”. Algunos atribuyen la inspiración de esa jugada a Mauricio Macri, como una forma de sacarlo a López Murphy de la competencia porteña y así dejarlo en mejores condiciones a su primo Jorge Macri para pelear la Jefatura de Gobierno. Sería lógico: muchos de los votos de ambos surgen de la misma vereda ideológica. Sin embargo, el nombre de López Murphy se desestima en el círculo íntimo de Bullrich. No sólo porque son dos dirigentes en la misma frecuencia intransigente, sino porque serían recordados en la campaña por haber sido ministros del gobierno de Fernando de la Rúa. “Sería la Alianza II”, bromean en el ala dura del PRO.

Abad sigue sacándole ventaja al resto de los candidatos a vice. Dicen que Bullrich mantiene cierto margen de dudas sobre su candidatura como vice porque no lo conoce bien y teme que, pese a su juventud, sea un radical más joven pero que puede dudar sobre la intensidad de los cambios que hay que hacer en el país. Como Macri, la ex ministra de Seguridad critica el “instinto populista” de la UCR.

Pero Abad garantiza el aval de una parte importante de la UCR bonaerense, fuerte en el interior provincial, y ese componente es decisivo para la pelea que Bullrich mantendrá con Rodríguez Larreta en los 135 municipios del distrito, en donde ambos competirán con listas propias. Un acuerdo con el jefe del radicalismo de la provincia contemplaría que de esas filas surgirá el candidato a vicegobernador de Grindetti. En las PASO de 2021, Manes hizo una buena elección ante Santilli gracias al voto de la zona núcleo de la producción agropecuaria, donde la UCR se hizo fuerte. El bullrichismo apuesta repetir ese escenario si suma a Abad y compromete al radicalismo provincial. Para reforzar esa jugada, ya cuenta con el apoyo oficial de Cristian Ritondo, que sumará su armado bonaerense y liderará la lista de candidatos a diputado nacional de Bullrich en la provincia.

Bullrich les pidió a sus radicales amigos una terna de candidatos a vice, pero no los invitó a participar del debate para definir el nombre. En su entorno hicieron hincapié en que les advirtió: “Voy a tomar una decisión, pero después no se enojen conmigo”. Lo mismo dijo cuando resolvió su candidato a gobernador entre Grindetti, Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Cristian Ritondo, pero en esa oportunidad hubo varios enojados una vez que bajó el martillo. ¿Ahora sucederá lo mismo?

Aunque Rodríguez Larreta confirme a Morales para secundarlo, no está garantizado que un radical acompañe a Santilli como candidato a vicegobernador. Los armadores políticos de “El Colo” insisten en que será un dirigente de la UCR, un intendente del PRO o un extrapartidario. El propio Santilli mencionó ante su equipo de campaña a Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, como un posible postulante. Pero el jefe comunal anunció este viernes que irá por un segundo mandato y afirman que procura mantener el equilibrio entre Larreta y Bullrich. El larretismo sugiere que, más allá de los pasos de Abad, hay muchos radicales bonaerenses que se alinearán con Santilli.

Faltan pocos días, o apenas algunas horas, para que se disipen las principales incógnitas sobre los vices de Larreta y Bullrich, y también de Santilli y Grindetti. El radicalismo que, con la aparición de Manes en el tablero político, en 2021, parecía haber recuperado la vocación de protagonismo en Juntos por el Cambio, se encamina a acompañar desde un segundo peldaño al PRO.

“No tenemos que ser el furgón de cola de nadie ni ser el cuerpo de la territorialidad para que decidan otros, sino que seremos los miembros, el torso, el corazón y la cabeza de la coalición”, dijo Gastón Manes, hermano de Facundo, al abrir la Convención Nacional de la UCR, el lunes pasado. Dentro de poco se podrá determinar la validez de esa frase y, de paso, la solidez de la oferta electoral de JxC. Por ahora, muchos podrán celebrar la primera gran coincidencia (¿y la única?) de dos rivales acérrimos en el PRO como Rodríguez Larreta y Bullrich: aprestarse a elegir un vice de origen radical.

