«Miren pornografía»: la insólita propuesta de un precandidato a jefe de Gobierno porteño

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra lanzó una insólita propuesta en torno a la educación sexual en las escuelas. El delfín de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires no sólo se posicionó en contra de la Educación Sexual Integral (ESI) por «adoctrinar» a los jóvenes, sino que propuso la pornografía como solución.

«Yo no estoy en contra de la educación sexual. Fomento la pornografía. A los chicos les digo que miren pornografía. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí. Yo estoy en contra de la ESI, que es un slogan para hacer política de género en los colegios», indicó el dirigente de La Libertad Avanza en diálogo con Radio Con Vos.

«Utilizan la herramienta de una ley para adoctrinar a los chicos en colegios. Yo tuve educación sexual, entonces, ¿por qué tengo que hacer una Ley de Educación Sexual? Me enseñaron todas estupideces», destacó Marra al mencionar que sus principales guías fueron sus padres y en la escuela, pero sin un marco legal en el medio.

La aclaración de Ramiro Marra

Después de viralizarse su postura, el precandidato liberal hizo una aclaración con respecto a su postura. «Sobre mi declaración: aclaro que fue un error y no pienso de esa manera. Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma».

«El problema es que la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás. Los docentes DEBEN ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que NADIE puede tocarlos. Los docentes NO DEBEN travestir niños en clase, los docentes NO DEBEN decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes NO DEBEN BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Educación sexual, sí, para cuidar a los chicos, no para adoctrinarlos», cerró.

Lo más destacado de la entrevista

En otra parte de la entrevista con Iván Schargrodsky, Ramiro Marra destacó la figura del expresidente Carlos Menem. «De la democracia para acá siempre destacamos a Carlos Menem. No sé si es comparable con presidentes que estuvieron antes porque el mundo era otro. Me quedo con él nada más», mencionó.

Asimismo, enalteció a Javier Milei, a quien definió como una figura política que sabe cuáles son sus ideales a diferencia del resto de la política: «Esos espacios políticos no tienen ideología. Nosotros ponemos la ideología por arriba nuestro. Y si alguno es borocotó, va a ser borocotó de ideas, no porque se cambie a un espacio político». Gracias a esta concepción, según el precandidato, Milei pudo capitalizar el «voto bronca» de las personas que ya no confían en el kirchnerismo ni en el macrismo.

Con respecto a El Dipy, precandidato a intendente de La Matanza, dijo que «es mucho mejor que Espinoza o Toty Flores. Es un gran referente social, posicionó nuestro discurso en los medios de comunicación y mucha gente lo acompaña. Tiene una visión desde una salida de una clase social que se esforzó para tener un ascenso a través de su calidad artística en el sector privado. No es de los artistas que le cobra al gobierno para tocar en Plaza de Mayo».

Con información de www.elintransigente.com