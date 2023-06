Gerardo Morales: "¿Para qué quiere Bullrich hacer alianza con Milei, para privatizar la educación pública?"

Aunque en Juntos por el Cambio se concretaron acuerdos de cara a la conformación de alianzas, los sectores de su interna continúan delimitados por la tensión: Gerardo Morales se posiciona cada vez más cerca de Horacio Rodríguez Larreta en oposición a la otra precandidata presidencial, Patricia Bullrich, quien aseguró que se aliaría con Javier Milei.

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional no se bajó oficialmente aún de la carrera presidencial y sostuvo que "el radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Lilita Carrió, del peronismo y del larretismo dentro del PRO. Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores". "Estamos muy lejos de Milei, hay que tener cuidado con eso”, añadió.

Posteriormente, se refirió a las expresiones de Patricia Bullrich sobre un posible acercamiento con el referente de La Libertad Avanza: "¿Para qué quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos?". "¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación", consideró.

Además opinó sobre sus cruces con la precandidata presidencial: "A Patricia Bullrich le dije que tenía que bajar una cambio con relación a las cosas que venía diciendo, a descalificaciones. Primero empezó con Horacio Rodríguez Larreta, después me metió a mí y lo que tenemos que lograr desde Juntos por el Cambio es un debate de ideas con respeto". "Juntos por el Cambio tiene que pararse en el centro", opinó.

"El criterio tiene que ser amplio, tenemos que seguir sumando hasta el minuto final en que nos toque hacernos cargo del Gobierno si el pueblo así lo decide. No hay que tener una mirada mezquina ni especulando", dijo Gerardo Morales con respecto a la ampliación del espacio y celebró la incorporación de José Luis Espert: "Nos agrega bastante en la elección de la provincia, que es muy difícil".

Jujuy: se acrecientan las movilizaciones contra la reforma constitucional

Este sábado, medios de comunicación de Jujuy reportaron un crecimiento de la conflictividad en la provincia, donde los manifestantes se movilización en oposición a la reforma de la Constitución local y la quita de tierras a comunidades originarias para el desarrollo de proyectos internacionales vinculados a la extracción minera.

La diputada provincial Natalia Morales denunció que "la policía de Gerardo Morales intenta desalojar a comunidades indígenas que se predisponen a cortar la ruta 9 a la altura de Purmamarca", además de la detención de manifestantes, incluido militantes universitarios y un periodista.

A pesar de que las fuerzas policiales y efectivos de la Gendarmería Nacional llevaron adelante operativos de desalojo de los cortes de las rutas 9 y 52, sectores autoconvocados replicaron las movilizaciones en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Abra Pampa, Humahuaca, Palpalá y Caimancito.

En ese marco, el gobernador Gerardo Morales expresó en la entrevista en radio Mitre que la reforma constitucional pretende "ser la primera que pone en debate un tema que debemos tener a nivel nacional, que es el corte de ruta y el corte de calle. Está prohibido ya, porque se aprobó la Constitución". "Es una Constitución moderna para los tiempos", definió.

