El conmovedor mensaje de Nicole Neumann tras compartir una imagen retro de sus hijas: “Quedé destrozada”

Desde hace un tiempo, Nicole Neumann y su hija mayor Indiana ya no viven juntas, de hecho la adolescente agarró sus cosas y se mudó directamente con su papá Fabián Cubero. La trama adquirió notoriedad pública por las señales que soltaron las protagonistas en las redes sociales, dado que ambas demostraron una ausencia de publicaciones en conjunto.

La modelo procuró no meterse en la polémica y ante cada consulta de los medio insistió en que solo desea proteger a su heredera y que no se va a referir a un tema tan privado, del ámbito propio de la familia. Una respuesta contundente en cierta forma. Lo cierto es que Indiana optó por alejarse de su mamá, probablemente motorizada en esta etapa de pleno crecimiento.



A raíz de todo este contexto llamó la atención la reciente aparición de Nicole Neumann en su cuenta oficial de Instagram. Resulta que la novia de Manu Urcera compartió una foto que le envió una de sus amigas en las que lucen sus tres hijas de muy pequeñas. A esa imagen le añadió un texto muy emotivo: “Anoche me mandaron esta foto y quedé destrozada de amor. Las amo. ¿En qué momento crecieron tanto?”.

A esta altura, ya es de público conocimiento que la relación entre Nicole Neumann y la hija mayor que tuvo de su relación con Fabián Cubero, Indiana, no está transitando su mejor momento. Y, más allá de las declaraciones que puedan hacer de ambos lados, lo concreto es que la menor de 14 años desde hace meses que no se muestra con su mamá en viajes, celebraciones e incluso fiestas importantes como Navidad o Año Nuevo.

“Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así, no comenté nada nuevo”, había señalado Poroto en declaraciones a Socios en el Espectáculo. El periodista quiso saber si el conflicto entre ambas venía por cuestiones alimenticias. “¿Tiene que ver con que hay milanesas en tu casa?”, preguntó. En tanto, Fabián negó rotundamente: “No, ¿a ustedes les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verduras o porque no puede comer carne?. También he escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en serio porque la realidad no es esa. Es otra realidad, de la que no viene al caso hablar porque hay nenas en el medio”.

El deportista aseguró que él buscaba restablecer el vínculo madre e hija. “A mí siempre me gustó la familia unida. Pero no todos los casos son iguales ni todas las experiencias son las mismas. Yo, desde mi lado, siempre voy a apunar a colaborar para que mi hija tenga una buena relación con la madre y conmigo, con sus tíos y con toda la familia. Pero hoy en día el deseo de la nena es otro y yo, obviamente, como padre la voy a respetar. Tiene 14 años y está bastante grande para tomar las decisiones que toma”, concluyó Cubero.

En relación a las declaraciones de Nicole, quien aseguró que no era cierto que no veía a su hija, agregó: “Qué cada uno diga lo que quiera. Yo no tengo ganas de debatir el tema. Simplemente, es una realidad que hoy está pasando. Y se está manejando íntimamente y en el juzgado, que es donde se tienen que tratar los temas. Por otra parte, aseguró que no se trataba de que Mica Viciconte, su actual pareja, fuera más “copada” con la joven. “No pasa por ser más divertido o no, pasa por generar un buen vínculo”, dijo. Y aclaró que él y la ex Combate tenían un “vínculo intacto” con las tres nenas: Indiana, Allegra y Sienna.

