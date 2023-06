El particular regalo que preparó Cinthia Fernández para Matías Defederico por el Día del Padre

La relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico nunca volvió a ser cordial desde que se separaron, a pesar de tener 3 hijas en común, Francesca, Bella y Charis. Hace poco menos de un mes, la mediática se había encargado de contar a través de sus historias de Instagram - medio que utiliza para hacer públicos sus conflictos y su vida cotidiana - que el papá de sus nenas no le había aumentado la cuota alimentaria.

Así, a través de un un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, había revelado que Defederico le seguía enviando 55 mil pesos, que no le alcanzaban para nada. “El único al que la inflación no le toca los valores... Se ve que no aumenta el corte en la barbería”, había disparado indignada haciendo alusión al ingreso probable que tiene el deportista, que montó un local para hombres en una popular avenida de Villa Urquiza.



Por esos días, la modelo y actriz contó que tuvo que volver a embargar a su expareja en una cifra que superba los 2 millones de pesos. Entonces Cinthia compartió por sus redes sociales una captura de un mensaje de su abogado en el que se podía leer el pedido de embargo. “Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que le mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo”.

A pesar de todas estas idas y vueltas entre ellos y de la nula relación que mantienen más allá de sus hijas, en esta oportunidad Cinthia contó que le preparó un regalo con motivo del Día del Padre, que se celebrará el próximo domingo.

“Vamos a charlar y hacer catarsis. Tengo muchas cosas interesantes para contarles hoy. Tema Día del Padre: siempre me preguntaron ‘¿se regala?’ ‘¿no se regala?’, yo siempre regalo porque, pienso que es la felicidad de las nenas. Por ejemplo, para cualquier niño como de la edad de mis hijas que no tienen poder adquisitivo, no manejan plata, si bien tienen sus ahorros no manejan plata, entonces es como la sensación de llevarle algo. Yo les hago hacer dibujitos, les hago hacer una torta y siempre las mando con un presente porque ellas no saben lo felices que se van. No me pregunten obvio si del otro lado pasa lo mismo...¡porque no!”, contó la mediática al video que grabó a través de su celular.

Enseguida continuó: “Che, me rescato, el año pasado me regaló una torta y me la mandó con ticket por una mensajería instantánea, pero bueno, algo es algo. Para mí es una evolución de un neandertal, después que lo charlo durante muchos años un gesto tuvo y se agradece”.

Entonces, la actriz destacó el hecho de que sus nenas le lleven un obsequio a su papá, con motivo de su día especial. “Lo que quiero decir con esto y la moraleja es: por más conflictos y por más soretes que hayas tenido al lado tenés que pensar que esto lo hacés por tus hijos, ya sea una flor arrancada de la calle, hacerles hacer un dibujo, sentarlos a hacer una torta, háganlo porque la felicidad de cuando le ves algo en la manito que se lo van a entregar a él, es hermoso. Así que háganlo por sus hijos”, sostuvo.

Más adelante, reveló cuál era el regalo que había pensado para su expareja. “Dicho esto, les quiero mostrar una re oportunidad de regalo. Miren qué linda esta pulsera regulable con los nombres de mis nenas y del progenitor. La pulsera fuera de joda está hermosa y me parece un regalón”, dijo dando por terminado el tema.

Con informacion de Infobae.