Quién es Jule Díaz, primer precandidato no binario de Santa Fe: "Queremos que haya más diversidad"

Jule Díaz es precandidato a concejal por el espacio Unidad Ciudadana, con la lista que encabeza Ana Ingaramo y que compite en la interna de Juntos Avancemos. Es una persona no binaria, puesto que no se identifica ni como hombre ni como mujer, siendo el primer precandidato de este género en la historia de la ciudad de Santa Fe.



"El binarismo está impuesto cuando nacemos, nos definen como mujer u hombre sólo por llevar un órgano sexual. Yo no elegí ser hombre, me lo impusieron, de hecho me siento más femenino que masculino. El no binarismo vino a romper el molde. Hay veces que me siento más masculino, a veces más femenino, y a veces directamente no me importa", contó.

En diálogo con este multimedios, señaló que su militancia política está muy ligada a su lucha por la igualdad de género y el protagonismo de las disidencias. "Una persona heterosexual no sabe todo lo que sufre o todo lo que vivió una persona que integra el colectivo LGBTIQ+, son muchas las diferencias que tenemos. Es hora que salgan las personas del colectivo a representarnos. Si bien hay disidencias metidas en la política, no son suficientes. Nos faltan diputados y senadores que discutan leyes".

Su historia

Jule creció en barrio Nueva Pompeya, asistiendo a la escuela Esteban Echeverría, y comenzó a militar desde muy joven en diversas organizaciones sociales y políticas. "Me veía en la escuela muy interesado por la política que hacía Cristina Fernández de Kirchner en su momento, que se vea tan interesada en los jóvenes", recordó.

Acerca de cómo comenzó a identificarse como persona no binaria, Jule contó a UNO Santa Fe: "Nunca quise mi nombre anterior, nunca me sentí apropiado y menos con el género masculino que es el que muchas veces nos discrimina, y ejerce violencia contra las mujeres y disidencias".

El precandidato a concejal fue también la primera persona en obtener el documento con identidad no binaria en la ciudad, tras su incorporación a nivel nacional en abril del 2022.

El 12 de mayo, día en que cumplió 28 años, recibió el llamado donde el espacio Somos Patria le proponía integrar la lista de precandidatos a concejales. "En ese momento no me veía preparada, pero es empezar a ser partícipe de la política. Tengo una trayectoria de militancia del colectivo LGBTIQ+ sobre todo, desde mi género y mi diversidad, y queremos que haya más candidatos de la diversidad en Santa Fe", manifestó.

Jule señaló que en el ámbito de la política no ha sufrido discriminación, más bien "todo lo contrario", asegurando que fue "abrazado por varias organizaciones".

Con respecto al incremento de espacios de derecha, en algunos casos con muchos adolescentes, observó que "no todos los jóvenes van para ese lado". Y agregó: "Los espacios de territorio tienen un montón de chicos y chicas. Esos son los jóvenes de nuestra Argentina, los que luchan por otorgar más derechos, no para sacarlos".

Propuestas

Acerca de las ideas que tiene el espacio para la ciudad, Jule señaló que la lista "está integrada por precandidatos que viven en los barrios. Conocemos la marginación que se siente en la zona más precarizada que hay en Santa Fe. El gobierno municipal siempre se olvida del norte, de Alto Verde o de zonas que no son céntricas. Reconstruyen espacios céntricos, y el cordón oeste no existe".

La propuesta del espacio es "urbanizar estos barrios, y generar lotes para las personas que no tienen vivienda", observando que "a veces en una sola casa viven más de tres familias". El precandidato apuntó también a la importancia de "equipar lugares como centros culturales y vecinales", señalando que "son espacios que tienen los barrios para que sean de los pibes. Queremos que los barrios tengan las mismas oportunidades que las personas del centro", concluyó.

