El crimen de la farmacéutica con un giro inesperado: la confesión a una prostituta y la absolución del viudo

El cuerpo de Lorena Aubán fue encontrado en el baño de la farmacia que pertenecía a su familia una fría mañana de junio de 2007. Estaba maniatada, con una cuerda alrededor del cuello y la habían violado. Su esposo en ese momento, Cristian Bizone, fue acusado de haber participado en el asesinato, estuvo tres años preso por femicidio y finalmente lo liberaron en 2012 por el beneficio de la duda.



Para la Justicia de la ciudad cordobesa de Arroyito, el viudo no había matado a Lorena. El fallo dividió las opiniones en el pueblo y miles de vecinos salieron a la calle a repudiar la absolución de Bizone. La ciudad ya no volvió a ser la misma, pero a 16 años del crimen de la farmacéutica ya casi nadie quiere hablar del caso.

Puerta abierta al horror

El cuerpo de la víctima, que entonces tenía 28 años, lo encontró su papá. Era el sábado 23 de junio de 2007 y con las primeras luces de la mañana, Oscar Aubán llegó al negocio familiar ubicado en la esquina de las calles General Paz y Vocos, que pertenecía a la familia.

“Cuando llego ahí veo la puerta abierta y la llamo”, contó Aubán a TN cuando se cumplió el quinto aniversario del asesinato de su hija, sobre aquel doloroso momento. Ante la falta de respuesta, el hombre entró al local y descubrió la escena del crimen. El cuerpo de Lorena estaba tirado en el baño, y ya no hubo nada que pudiera hacer para reanimarla.

En medio de la conmoción, lo primero que pensó la familia fue que se había tratado de un robo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas surgieron algunos detalles que les fueron llamando la atención. “Alrededor de las 9, todavía estábamos todos ahí y él (Bizone) se fue a su casa a bañarse, cambiarse y afeitarse”, relató por su parte Estela, la mamá de la víctima. Y subrayó: “Parecía no haberle importado nada la muerte de su mujer”.

Pero hubo un detalle, del que no se percataron sino hasta tiempo después. Se trataba de una herida que el viudo tenía en el entrecejo, que alimentó las sospechas de la familia de Lorena. “Nos dijo que era una laceración, pero la policía nos explicó la diferencia entre un raspón de una uña o un corte hecho con una cosa filosa. Lo que él tenía no había sido hecho con una gillette”, afirmó la madre de la víctima.

El giro en la causa

La confesión que le hizo Jonathan Arias a una prostituta horas después del hecho lo convirtió en el primer detenido por el crimen de Lorena Aubán. Según esa hipótesis, el imputado había estrangulado a la farmacéutica para robarle, pero tres años más tarde, la causa dio un giro inesperado y detuvieron al viudo.

La fiscalía basó la acusación contra Bizone en el ADN encontrado en un guante y el testimonio de cinco personas que aseguraron haberlo visto merodeando la zona a la hora del crimen. Para los investigadores, se había asociado con dos delincuentes comunes - Arias y Alberto Flores - para matar a Lorena porque ella le reprochaba sus salidas nocturnas y él ya no lo toleraba más.

Según consta en la causa, después de mantener varias discusiones por ese tema, Lorena decidió echar a su pareja de la casa y se desencadenó el fatal desenlace. Bizone fue a increparla aquella mañana de junio a la farmacia y, en medio de una nueva pelea, él la forzó a mantener una relación sexual y después la ahorcó con una soga. Tras cometer el crimen, se llevó algunas cosas que encontró en el lugar para simular un robo y le pidió “colaboración” a un amigo más tarde para deshacerse de la evidencia.

El beneficio de la duda

“Después me di cuenta de que no tenían 10 líneas de investigación, la única línea era la mía y no pararon hasta verme preso”, dijo a este medio Bizone, después de pasar tres años en la cárcel acusado de femicidio. El viudo llegó detenido al juicio en 2012, pero entonces lo absolvieron por el beneficio de la duda, ya que el fiscal y los jueces no encontraron pruebas en su contra.

En cambio, la Justicia condenó a Arias a 14 años y 6 meses de prisión por “homicidio en ocasión de robo”. El fallo se basó fundamentalmente en el testimonio de la prostituta, dueña de una whiskería, a la que el joven le había confesado el robo y que “se le había ido la mano”.

También encontraron culpable a Alberto “El Calmao” Flores de encubrimiento y lo condenaron a la pena de 6 años de cárcel. Él había sido quien vendió el celular de la víctima en un local de Córdoba.

Casi una pueblada

Tras conocer el fallo, esa misma noche alrededor de 5 mil vecinos salieron a las calles para repudiar la absolución del viudo y si la situación no terminó de salirse de control fue gracias a la intervención del cura párroco Gabriel Camusso.

“Es mucha la bronca que tengo porque en el fondo yo sé que él (Bizone) es culpable”, sostuvo Estela, la mamá de Lorena, años después. Y completó: “Esperé tanto a que llegara el juicio para que me dijeran ‘estos son los asesinos de tu hija y tienen una condena de por vida’...porque a nosotros a Lorena no nos la devuelve nadie”.

Aquella fue la primera de muchas otras marchas masivas que se sucedieron, de las cuales llegaron incluso a movilizarse juntas tanto la familia de la víctima como la de Arias, el condenado por el hecho. El fallo, no obstante, se mantuvo firme.

“El tema acá era el clamor popular. Era Cristian Bizone preso, Cristian Bizone muerto, o si no no era justicia”, explicó en su momento el abogado del viudo, Héctor Flores. “Si yo en el juicio lloro me dicen que soy falso, todo lo que hago lo toman mal”, decía por su parte Bizone. Y subrayó: “Yo no me voy a ir del pueblo, voy a seguir siempre con la frente en alto”.

Efectivamente, Bizone no se fue. Formó una nueva familia y fue padre otra vez. TN intentó tener un contacto con él, pero ya no quiere hablar de esos años. Este medio también buscó el testimonio del sacerdote Camusso, quien se negó gentilmente a hacer declaraciones, y no obtuvo respuesta tampoco por parte de la familia de la víctima. A 16 años del crimen, el silencio parece haber cubierto el nombre de Lorena Aubán.

Con informacion de Todo Noticias.