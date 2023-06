Interna en La Libertad Avanza: el partido Cumplir se desligó de los dichos de Carlos Eguia sobre Javier Milei

En medio del conflicto entre La Libertad Avanza y algunas de las agrupaciones provinciales que integraban el espacio, el Partido Cumplir se desligó recientemente de la dura editorial contra Javier Milei que hizo Carlos Eguia, que meses atrás fue su candidato a gobernador en Neuquén, pero que luego se peleó con el líder del frente.

En un comunicado que difundieron a la prensa, el sello con el cual se presentó el periodista en los últimos comicios locales en alianza con el economista liberal, que incluso viajó para compartir algunas actividades de campaña junto a él, aseguró que no comparte las declaraciones radiales.

“El Partido Cumplir comunica que no adhiere al editorial de Carlos Eguia titulado como ‘La mentira de Milei’ del día miércoles 14 de junio en Radio Cadena Uno de Neuquén, ni a las declaraciones periodísticas de igual tenor realizadas con posterioridad en distintos medios gráficos y radiales del país. Dichas expresiones gravosas e injuriosas contra Javier Milei no reflejan el sentir ni el pensar de autoridades, afiliados y ex candidatos del Partido Cumplir que conformaron las listas en las elecciones del 16 de abril de 2023″, señalaron las autoridades de esta fuerza.

La semana pasada, el periodista y ex candidato a gobernador neuquino denunció una supuesta “venta de la marca” y de lugares en las listas de candidatos, como así también un presunto abuso de autoridad por parte del líder de La Libertad Avanza, a quien calificó como “una porquería de persona”, y de su círculo íntimo.

Entre otras cosas, Eguia cuestionó que el espacio “haya decidido jugar en la provincia con un partido de (el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez) Larreta” y contó intimidades de los actos que el líder libertario hizo en la Patagonia.

“Él, que tanto habla de la casta, de los chorros de los políticos, es el primer chorro, porque lo primero que hicieron después de las elecciones (provinciales) fue llamarme para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén. Sí, me están escuchando bien. Me llamaron y me dijeron: ´Me tenés que dar un cargo, y que sea el mejor’. Le dije: ‘Pero vos me estás jodiendo, ¿no?’. ¿Pero cómo te voy a dar un cargo a vos, que vivís en Buenos Aires? Si querés, te venís para acá, te mudás y vemos de qué vas a laburar. Ahí se empezó a pudrir todo, hace, aproximadamente, unos 20 días”, sostuvo.

Unos días más tarde, el Partido Cumplir, que finalmente no integró La Libertad Avanza porque momentos antes de que se conformara legalmente la alianza, los armadores nacionales de Milei decidieron hacer un acuerdo con otro espacio provincial, aclararon que “Eguia no reviste -ni revistió en momento alguno- el carácter de autoridad ni de afiliado” de esta fuerza.

“Por ende, ninguna de sus declaraciones pasadas, presentes o futuras pueden ser consideradas como expresiones partidarias. Adhieren al presente comunicado autoridades y afiliados del Partido Cumplir, así como también ex candidatos de la Lista 908 - Partido Cumplir que formaron parte de los comicios del 16 de abril de 2023″, cerró el comunicado.

Tras este conflicto, que fue minimizado por parte del círculo íntimo del economista liberal, que aseguraron que la agrupación de Eguia no presentó a tiempo los papeles que demostraran que tenía personería reconocida en Neuquén, el frente formalizó su alianza con Arriba Neuquén, que hasta ese momento era cercano a Juntos por el Cambio.

Sin embargo, y si bien La Libertad Avanza consiguió constituirse en casi todo el país, excepto en Santa Cruz, donde Milei irá con boleta corta a Presidente y vice, sin candidatos a diputados ni senadores; las declaraciones de Eguia generaron un revuelo que alcanzó a otros partidos que también comenzaron a manifestar malestar con el armado del frente en el interior, aunque se mantienen las negociaciones para tratar de evitar rupturas.

