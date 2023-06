Jorge Rial lanzó una ironía después de que su hija Morena publicara un mensaje lapidario por el Día del Padre

Desde hace un par de semanas, Morena Rial inició una pelea encarnizada contra Jorge Rial. En medio de cuestionamientos, reclamos y acusaciones de todo tipo, ambos se mostraron a pura chicana e ironía en el Día del Padre.



Este domingo, el periodista se hizo eco del posteo de una cuenta que saludó a todos los papás en su día con un video viral de su hija, haciéndole un duro reclamo, y agradeció junto a un emoji a pura ironía.

“Me hizo volverme de Córdoba y se lo cumplí para que se quedara tranquilo. Perfecto. Me cortó el alquiler, me cortó la mucama. ¿Quién se piensa que es?”, se la escuchaba decir a la influencer ante la cámara de LAM (América). Y remataba: “Que se chupe una pi... De una. A mí no me va a venir a manejar con la plata. Me voy a volver a vivir a Córdoba y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá, que le agarre”.

Fuente: TN