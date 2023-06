Martín Cirio apuntó contra la China Suárez y Nazarena Vélez porque le “soltaron la mano” en un duro momento

Martín Cirio estrenó un documental para relatar la dramática experiencia que vivió tras la denuncia por apología de la pedofilia. Luego de que la Justicia lo declarara inocente, el humorista apuntó sin filtros contra varios famosos.



La China Suárez, Nazarena Vélez y Lizardo Ponce son algunos de los nombres que aparecen en el material que se habilitó este viernes en la web de “La Faraona”, como se lo conoce popularmente. En sus palabras mandó al frente a aquellas personas cercanas que le “soltaron la mano” cuando se desató el escándalo hace tres años.

Qué dijo Martín Cirio de la China Suárez

Si bien para acceder al documental de Martín Cirio hay que abonar 3500 pesos, a través de la cuenta de Twitter @elejercitodelam difundieron algunos fragmentos de la producción audiovisual. “Con la China Suárez no me comí el viaje de que éramos amigos, pero nos teníamos en mejores amigos en Instagram, nos mandábamos algún que otro mensajito y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque”, expresó sobre la desilusión que se llevó con la ex Casi Ángeles.

“Me sorprendió porque es alguien del medio que sabe cómo se manejan las fakenews. No la considero tan bol... como para pensar que yo era pedófilo”, dijo en Martín Cirio, el documental con respecto a la reacción que tuvo la China cuando trascendió la noticia de la denuncia.

Además, lanzó: “Siento que si vos tenés buena onda con alguien, le preguntas antes de dejar de seguirlo...”. Estas palabras generaron revuelo en las redes sociales y comentarios de todo tipo. “Ponen a la China como la mala. ¿Real van a defender esto?”, opinó una internauta. Otra, lanzó: “Yo la bancaba a la China, y ahora que sé que le soltó la mano a Martín Cirio, la banco el doble”.

Fuente: TN