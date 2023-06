Precios Justos Barriales arrancó con problemas de abastecimiento y poco cumplimiento de los mayoristas

A casi 20 días del lanzamiento del programa Precios Justos para los comercios de cercanía, se advierte que su cumplimiento es muy limitado. Como sucedió en oportunidades anteriores, con los planes Súper Cerca, impulsado por la gestión de la ex secretaria de Comercio, Paula Español, o el que intentó promover su sucesor, Roberto Feletti, Precios Justos Barriales arrancó mal. Los comerciantes dicen que no sólo no encuentran todos los productos del listado acordado (en el caso del AMBA, 114 ítems), sino que tampoco los consiguen en todos los supermercados mayoristas que se comprometieron a ser parte de la iniciativa, según contaron a Infobae.

La Secretaría de Comercio, encabezada por Matías Tombolini, aseguró, cuando hizo el anuncio, que los comerciantes minoristas iban a poder adquirir la canasta acordada en siete supermercados mayoristas (Maxiconsumo, Diarco, Yaguar, Vital, Parodi, Makro, Micropack y Nini) y a través de algunos proveedores que comercializan su mercadería de forma directa.

Tras escuetas negociaciones con las partes, el Gobierno armó un listado de productos con los precios salidos de fábrica, los del mayorista y los valores sugeridos de venta al público y lanzó el programa. Un detallado relevamiento hecho por este medio detectó que, a pesar de los esfuerzos de márgenes realizados por los distintos eslabones de la cadena, los precios establecidos son hasta 40% más caros que los que ofrecen las grandes cadenas de supermercados.

Hoy, a más de dos semanas de lanzado el plan, los comerciantes advierten que no pueden conseguir todos los productos y que algunos mayoristas no cumplen con lo pactado. “Hasta el momento, sólo Vital es el que medianamente nos está acompañando. El resto no lo está haciendo, a pesar de haber firmado el compromiso”, se quejó el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, al tiempo que remarcó que “114 productos para un mayorista es un puñado de caramelos. Pero miran para otro lado y no están bajando los precios donde deberían”.

Consultada al respecto, la presidente de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán, afirmó que desde la entidad salieron a corroborar el cumplimiento del programa y detectaron que de los 100 productos, sólo se consigue el 30%. Dijo además que están a la espera de que el Gobierno les dé la señalética, ya que por el momento los que adquieren algunos productos los resaltan en la góndola con un cartel escrito a mano.

En el sector mayorista reconocieron que todavía no cuentan con todos los productos del listado, pero afirmaron que las empresas “están trabajando con unos 40 o 50 artículos, que son los que ya las firmas comercializan”. “Y se irán incorporando los que se pueda. Pero para que arranque, empezó de esta manera”, explicaron las fuentes, quienes también reconocieron que se incrementó la demanda de esos productos y que la clave será cómo el programa se sostendrá en el tiempo.

En la Secretaría de Comercio afirmaron que el programa ya está operativo en el ámbito de los distribuidores y las empresas proveedoras que comercializan de forma directa, pero remarcaron que están trabajando en la implementación para que todos los comercios de cercanía tengan acceso a la información y puedan comprar los productos. “Eso lo estamos articulando con los municipios, ya que la representación que tenemos de los comercios de cercanía es acotada. Va a llevar tiempo”, precisaron cerca del secretario Matías Tombolini.

De todos modos, ya comenzaron las inspecciones en los principales mayoristas para analizar cómo está funcionando, realizar eventuales sanciones y corregir lo que sea necesario hacia adelante. Se relevaron 14 locales el último viernes y se detectaron algunas infracciones. Según fuentes oficiales, en líneas generales están los productos, pero a veces no está todo, y por otro lado, en algunos casos hay limitaciones de volumen por parte de los mayoristas.

Savore contó que los comerciantes lo están contactando por este tema y que el principal reclamo es la falta de mercadería.

“El almacén que consiga los productos los pondrá a la venta, y va a respetar el precio porque si hay abastecimiento, el programa sirve”, remarcó el dirigente, quien además agregó que los precios acordados son buenos, más allá de que exista alguna diferencia con los que ofrecen las grandes cadenas.

En el caso del aceite, por ejemplo, la diferencia alcanza al 15%, un valor razonable. En otros, como la yerba, el precio sugerido para que comercialicen los pequeños comercios es 40% más caro que el de los súper.

