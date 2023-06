Baby Etchecopar habló tras recibir a Jey Mammón en el teatro: “No me gustan las cancelaciones”

No bien salió a la luz la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto había presentado contra Jey Mammón a fines del 2020 y que la Justicia decidió desestimar entendiendo que había prescripto, el músico fue apartado de la conducción de La Peña de Morfi, en Telefe. Y, mientras todos los medios hablaban de esta situación, él decidió mantenerse alejado de las cámaras y silo aceptó dar algunas pocas entrevistas. Una de ellas se la brindó a Baby Etchecopar, para Basta Baby, en A24, a principios de abril. Y el periodista dejó en claro que no estaba de acuerdo con la condena social sin un fallo judicial que la avalara.

Así las cosas, a medida que fue pasando el tiempo, Mammón comenzó a retomar algunas actividades que había suspendido. Y, en más de una oportunidad, los cronistas pudieron reportearlo mientras caminaba por el barrio de Palermo, donde vive. Sin embargo, este sábado, fue la primera vez que se enfrentó a una multitud cuando, en compañía de Gustavo Sofovich, decidió ir a ver Debut sin despedida, el espectáculo con el que Etchecopar se presentó en el Teatro Ópera Orbis.



“Estoy saliendo un poco a pasear y recibiendo el cariño de la gente en la calle Corrientes”, dijo Jey en diálogo con Walter Leiva para Socios del Espectáculo, por ElTrece, a la salida de la función. Y dejó en claro que de momento no estaba pensando en su vuelta a la televisión, aunque seguía adelante con sus las demandas que presentó en la Justicia contra quienes, según sus palabras, lo difamaron.

Lo cierto es que, luego de que Baby anunciara su presencia desde el escenario, el público del periodista se acercó a saludarlo y pedirle fotos en señal de apoyo. Y, según le contó luego Sofovich a este medio, en todo el trayecto que tuvieron que caminar desde el teatro hasta el estacionamiento donde habían dejado su auto y en el que demoraron más de una hora, no tuvieron “ningún inconveniente”, es decir, que nadie increpó al musico.

Así las cosas, luego de que se bajara el telón, Etchecopar dio una nota en la que hizo referencia a este tema. “Yo con Jey tengo un problema muy grande. Una cosa es lo personal de él y otra cosa es el talento que tiene. Y no me gustan las cancelaciones. No me gusta cuando se dice: ‘No va a laburar más’. Dejá que lo diga la Justicia, vos no. Dale laburo porque un talento así no se puede perder. No tenemos tanto talento para hacer televisión hoy, como para andar cancelando. No me cabe ninguna duda de que vuelve a la televisión”, comenzó diciendo.

Y siguió: “No hubo una Justicia que dijo: ‘Este chico es un degenerado’. Prescribió y todo lo que quieras. ¿Pero toda la vida va a ir Mammón por Palermo y le vamos a tirar piedras por lo que le pasó?”. Finalmente, Baby ejemplificó en diálogo con el cronista: “Mañana aparezco yo todo vendado y digo: ‘Él me hizo una nota y en un momento me manoseó'. Te cagué la carrera y no hay condena ni hay nota. No hay que usar la tele para la denuncia, para eso está tribunales”.

