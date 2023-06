‘Chiche’ Duhalde no descarta una “unidad” parlamentaria del peronismo disidente con Juntos por el Cambio

A una semana del cierre de listas para conocer quiénes participarán de las elecciones 2023 en la instancia de Primarias (PASO), la dirigente Hilda ‘Chiche’ Duhalde se refirió en las últimas horas a la estrategia del peronismo no kirchnerista. La ex primera dama se presentará en los comicios como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del frente Hacemos por Nuestro País.

En este sentido, ‘Chiche’ Duhalde abrió la puerta a una “unidad” parlamentaria entre el espacio que lleva como postulante presidencial a Juan Schiaretti y Juntos por el Cambio para “después de las elecciones”. “Quien gane, cualquiera sea, para poder gobernar necesita construir mayorías. Se tienen que construir esas mayorías parlamentarias”, sostuvo.

No obstante, la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde lamentó: “Lo deseable hubiera sido que sucediera antes de las elecciones. Parece que no se va a dar”. De esa manera, la exlegisladora se refirió a la interna que se desató en Juntos por el Cambio luego de que trascendiera la posibilidad de que Schiaretti se sume a esa alianza opositora gracias a la intervención del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.

Según dijo, “es necesario la unidad de todos los que queremos otro país para poder gobernarlo y sacarlo de esta situación. Creo que hay que hacerlo”, apuntó la exprimera dama sobre una hipotética integración parlamentaria con Juntos por el Cambio en caso de que esta última coalición opositora gane las elecciones presidenciales.

El palito de ‘Chiche’ Duhalde a Daniel Scioli y el kirchnerismo

Asimismo, ‘Chiche’ Duhalde opinó que el embajador en Brasil Daniel Scioli no debería presentarse como precandidato presidencial dentro del flamante frente Unión por la Patria, sino que debería presentarse “por afuera”. “Schiaretti es el único candidato peronista que se ha plantado. Yo pensaba que Scioli iba a ir por afuera, que iba a tener la dignidad necesaria para ir por afuera”, disparó.

Y recalcó: “No estoy de acuerdo con que él dé la pelea por adentro del oficialismo. Es una pelea que no tiene sentido, porque el espacio de La Cámpora y de Cristina (Kirchner) nos ha llevado a una situación cada vez peor”. Para la dirigente peronista, la prioridad tiene que ser “por lo menos disminuir, sino terminar con el ciclo del cristinismo y La Cámpora”, sentenció la exintegrante de la Mesa contra el Hambre.

