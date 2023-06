“Entiendo el ship”: la respuesta de Julieta Poggio a los rumores de un encuentro íntimo con Marcos Ginocchio

Desde que Julieta Poggio anunció su separación de Lucca Bardelli, los seguidores de Gran Hermano (Telefe) están esperando que la influencer comience una relación amorosa con el participante con el que siempre la “shippearon”: Marcos Ginocchio.

En los últimos días parecía que el deseo de los fanáticos ya se había concretado porque Yanina Latorre dio detalles sobre los encuentros íntimos que habrían mantenido los exconcursantes del exitoso reality. Sin embargo, los protagonistas de este supuesto romance salieron al cruce de los trascendidos y trataron de desactivar la bomba.

En diálogo con un cronista de LAM (América), Poggio respondió si realmente había dado un paso adelante en su relación con el salteño. “La verdad es que con Marcos somos amigos. Soy amiga de él como soy de Nacho y los demás chicos”, dijo.

A pesar de que se mostró un poco molesta con la insistencia del movilero, Juli no perdió la sonrisa y enfrentó el rumor de que había estado con su excompañero en un departamento de Palermo. “Sé que Yanina ya dijo que lo iba a desmentir, pero lo desmiento porque estoy pasando cosas difíciles tras mi relación. No es así. Entiendo que alimenten el ship, pero no por eso es real”, indicó.

Y agregó: “Yo ya dije que me parece lindo, pero somos amigos. Con amigos no salgo: un amigo es un amigo y él siempre fue mi amigo durante 5 meses”, afirmó mientras el periodista la escuchaba y se mostraba un poco incrédulo.

Por otra parte, dijo que no siente ganas de volver a estar con alguien tras su separación. “Estuve cinco meses sin sexo. A veces una tiene necesidad, pero puedo volver a hacerlo”, contestó en referencia al tiempo que pasó sin tener relaciones sexuales cuando estuvo en la casa más famosa del país.

También indicó que no le cierra la puerta al amor aunque remarcó que todo lo que trascendió sobre Marcos no es real. “Estoy abierta a lo que tenga que venir en el universo. Yo mentirosa no soy”, concluyó.

