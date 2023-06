“A mí no me obligó a subir al auto”: el testimonio de la mujer que supuestamente fue secuestrada por L-Gante

L-Gante sigue detenido en la DDI de Quilmes, ya que está acusado de privación ilegítima de la libertad. En ese contexto, Rosa, la mujer que habría sido secuestrada por el músico, rompió el silencio e hizo una reconstrucción de los hechos que contradice la versión del otro denunciante del artista.

Antes de escuchar este testimonio revelador al aire de A la tarde (América), el periodista Diego Esteves remarcó que la mujer recientemente cambió el relato que había aportado en primera instancia sobre lo que ocurrió en la madrugada del 27 de mayo después de salir de un boliche.

“Fue a la fiscalía y declaró por tercera vez el viernes en la más estricta reserva. La querella va a decir que es un falso testimonio porque se desdijo, pero la fiscalía va a tomarlo en consideración y por eso habría alivianado un poquito la calificación legal que tiene a L-Gante tras las rejas. Yo pregunto: ¿da lugar eso a una prisión domiciliaria? Eso es lo que va a plantear la defensa del músico”, expuso el periodista.

Qué dijo Rosa, la mujer que supuestamente fue secuestrada por L-Gante

Durante su charla con el programa de Karina Mazzocco, la mujer que habría sido secuestrada por L-Gante sostuvo que Gastón Torres, el denunciante del referente de la cumbia 420 mintió en sus declaraciones. “Su primera mentira es que no estaba en boliche, tengo fotos que demuestran que él estaba”, arrancó diciendo para desmentir la versión de que el hombre simplemente se había acercado al lugar para ir a buscar a sus hijas.

Y agregó: “Ya era la hora de la salida, hubo una pelea adentro de la hija de él y otra chica. Y afuera, era todo un desastre: había muchas peleas. A todo esto, hubo un auto y me tocó sin querer. No me lastimó, nada. Fue un toque. Yo le dije ‘qué hacés, gil’”.

Rosa sostiene que Gastón se puso a separar chicos. “Yo en un momento le dije ‘vámonos’. Cuando llegamos a mi casa, estaba el auto que me tocó, que el dueño era amigo de mi hijo. Yo no lo sabía, porque no conozco a todos los amigos de mi hijo. Empezaron a pelearse otra vez con el chico que a mí me trajo hasta casa y bueno... ahí empezaron las peleas. Lo llamaron a Gastón para que vuelva”, explicó.

