Camila Homs saludó a José Sosa por su cumpleaños con una foto romántica y apasionada

Camila Homs volvió a apostar al amor de la mano de José Sosa. Si bien ambos intentan mantener su relación en un bajo perfil, este lunes la modeo decidió hacer una excepción: con una foto romántica y apasionada lo saludó por su cumpleaños.



“Feliz cumpleaños, mi amor. Que seas feliz siempre”, escribió arrobándolo sobre la postal en blanco y negro en la que se los ve a ambos en el centro de un salón a punto de darse un beso.

Por el momento, el jugador no se hizo eco de la tierna dedicatoria de su novia. Sin embargo, esto no llama la atención porque no suele mostrarse demasiado activo en redes sociales.

Fuente: TN