Granata quiere darle una patada a la casta

Amalia Granata busca repetir su mandato en la Cámara de Diputados por Unite por la Libertad y la Dignidad y encabeza la lista Somos Vida. En diálogo con El Litoral los principales desafíos que tiene el sector.

- ¿Por qué seguir en la Cámara?





- Porque tengo experiencia, ahora sí, unos tres años y medio de experiencia, y armé la lista con gente que no viene de la política, nuestro eslogan en la campaña es "dar una patada a la casta", es lo que quiero, que la Cámara se renueve de muchos que están hace muchos años ahí anclados e improductivos. La lista está armada con gente que viene del sector privado, profesionales, empresarios, estudiantes que trabajan y estudian, que no vienen de la política y que quieren cambiar esto. Ir contra la famosa casta de la que habla (Javier) Milei y empezar a hacer que la Cámara sea una Cámara productiva.

- Llegó al frente de una lista que obtuvo seis bancas en 2019.

- Y antes de jurar se desintegró. La casta, que ya pertenecía a la Cámara, se encargó de romperme el bloque y que quede sola. No me va a suceder ahora porque hay gente conmigo que quiere terminar con ese tipo de política.

- Hace cuatro años el emblema principal de ustedes fue el pañuelo celeste con toda la significación que tuvo en ese momento. ¿Cuál es el eje, las prioridades de esta campaña?

- Vengo hace una semana de pelear con todo un grupo feminista que tiene como prioridad regalar toallitas y no tiene como prioridad ayudar a las niñas que tienen hambre o que se reinserten en el colegio. Las prioridades son resolver los problemas reales que tiene la gente, achicar el gasto del Estado, no regalar toallitas.

- El problema de seguridad parece prioritario en Santa Fe, fundamentalmente, los grandes centros urbanos.

- En el tema de seguridad, estoy estudiando una carrera universitaria -estoy en segundo año, de cuatro años de una Licenciatura en Seguridad- y que tiene que ver con interiorizarme y enfocarme bien en el tema. Estuve hablando con el ministro de seguridad de Nayib Bukele, que me invitó a visitar El Salvador para mostrarme la experiencia pero no pude asistir por problemas personales. Me explicaron cómo para terminar con la inseguridad debieron atacar a las pandillas, tuvieron que cambiar un sistema de leyes para poder así llevar a cabo el plan de seguridad.

- Su propósito es tener, ahora, un bloque compacto para poder establecer temas de agenda

- Exactamente, y de prioridades. Lo principal es que en esta campaña terminemos con la casta y vamos por las prioridades. El año pasado la casta se juntó e intentó echarme de la Legislatura; querían juntar firmas para sacarme.

- Cuando camina la provincia y visita localidades que le pide la gente con la cual se reúne

- El tema de la droga que se está metiendo, también en los pueblos más pequeños y sobre todo en los jóvenes. Estuve días atrás en una fábrica y me señalaban los empresarios que cuando le hacen el psicofísico a postulantes le sale positivo en drogas. Es complejo trabajar en una industria, manejar una máquina o una grúa si te da positivo un test de adicciones y eso se da mucho en los jóvenes y está preocupando en el norte de la provincia.

El otro tema es la falta de profesionales médicos. El año pasado ingresé un proyecto que tiene que ver con incentivar a que los profesionales vayan a hacer la residencia al interior, con apoyo estatal y que se establezcan.

- ¿Tiene algún candidato a gobernador teniendo en cuenta que se espacio no lleva uno propio?

- Tengo muy buena sintonía por lo que lo conozco de la Cámara, con Maxi Pullaro. Me llevo muy bien con él, tiene gestión y entiende de lo que habla a la hora de agarrar un Ejecutivo. No confluyo en ninguna idea con los peronistas.

- ¿A nivel nacional se identifica con Javier Milei?





- Tengo muy buena onda con Javier, él no armó nada en la provincia de Santa Fe. Yo sí incluí en la lista de diputados a muchos libertarios; el espacio tiene listas de concejales con libertarios. Javier es el único candidato a presidente que se sienta y tiene una propuesta concreta de gobernabilidad. Tiene un esquema de cómo va a ser su gobierno. Al resto los veo sentados peleándose entre ellos por internas partidarias a ver quién se lleva a este cargo.

- Un aspirante serio a la presidencia que no puede armar Santa Fe, una provincia de las grandes y muy complicada

- Hubo falta de tiemp, estructura. Javier está empezando, se va a ir dando a medida que pase el tiempo, no es fácil, y más una provincia con estructuras tan fuertes y tan arraigadas como la del peronismo y la del radicalismo.

- ¿Pudo hablar con Perotti alguna vez?

- Lo crucé, lo saludé y quedamos como que íbamos a tener alguna instancia de diálogo que nunca se concretó.

- No se arrepiente de haberse metido en política porque insiste con estar en la Cámara en la provincia más allá de que reparte su tiempo entre Buenos Aires y Santa Fe

- Sí, mi corazón es Santa Fe. Soy rosarina, soy santafesina, quiero que cambie la realidad de mi provincia y quiero que cambie la dinámica de la Cámara, que sea una Cámara fresca, nueva, con nuevas ideas y con gente que no esté contaminada con la política. Me sucede que tanto en la Parlamentaria como en la sesión veo un divorcio muy fuerte con la sociedad; proyectos que nada tienen que ver con la realidad; distancia abismal con lo que pasa realmente afuera. Eso tiene que cambiar y por eso uno sigue insistiendo. Esta elección va a ser una sorpresa para la política tradicional.

- ¿Su postura antiabortista o muy celeste te jugó en contra en algún momento?

- No, me jugó a favor. Porque el tema progre del aborto es un sector mínimo de la sociedad, de las grandes ciudades que tiene esa creencia. Yo tengo la suerte de viajar mucho, fuera de las dos grandes ciudades, la gente piensa como yo y está a favor de la vida. Es más un tema de los medios y del sector progre de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Rosario, que la realidad de la gente.

- ¿Cómo está viendo el tema educativo?

- En Rosario está complicado, con esto que empezaron a amenazar las escuelas. Es un horror que los pibes no vayan al colegio. Tuve un encontronazo en la Cámara cuando ingresé, hace un par de años, el proyecto de ley de educación financiera. No era un proyecto jurídico ni ideológico, simplemente que se agregara a la currícula escolar educación financiera para cuando los chicos terminan el secundario, ya que no te comprenden un texto, comprendan cómo manejarse en el mercado, en la diaria. Me lo cajonearon, me dijeron que no me lo iba a sacar porque había un convenio de palabras con el Ministerio de Educación, de no tratar proyectos que modifiquen la currícula. Decidieron que no. ¿Qué les importa el tema o la tranza que hicieron en su momento con el Ministerio? Sentemos y discutamos si sirve o no.

Lista

Granata encabeza la lista de Somos Vida acompañada por el abogado de Reconquista, Emiliano Peralta; la empresaria rosarina Alicia Azanza y el deportista Edgardo Porfiri. Le siguen Beatriz Brouwer, Omar Paredes y Silvia Malfesi.

Mujeres

Granata es muy crítica del gasto que insume tanto en Nación como en provincia ministerios nuevos como los de Género. "Miro los presupuestos, gastan fortunas en esos ministerios y la pregunta es si las mujeres están mejor? Dejaron de matarlas?. Las prioridades parecen que son darles con hormonas a los trans o pastillas para abortar. La gente tiene otras prioridades", le dice.

Con informacion de El Litoral, sobre una nota de Mario Caffaro.