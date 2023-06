Adrián Suar habló de todo: ATAV 2, Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, sus hijos, sus exparejas y sus romances

En el marco de la rueda de promoción de Los Protectores 2, la segunda temporada de la serie que produce con Polka y protagoniza para Star +, Adrián Suar tuvo un mano a mano con Ángel de Brito para LAM. Y, como era de esperar, el periodista le preguntó por todos los temas, empezando por su rol al frente de la gerencia de programación de ElTrece y terminando por sus romances y su actual estado civil.

“Hace un par de años que estoy probando y peleando. Algunas cosas me salen mejor y otras peor. Por momentos lo vivo mal, después me normalizo”, comenzó diciendo sobre el presente del canal de Constitución. Y dejó en claro que sí lo afectan las mediciones de audiencia. “Con los años aprendí a manejar eso porque el rating es muy emocional”, explicó. Y aseguró que la terapia lo ayudó a poder manejar los vaivenes del éxito.

Puntualmente, en relación a ATAV 2, la tira de época que puso en el prime time, señaló: “Como hay poca ficción, por lo menos en los canales abiertos, ponés una con la expectativa que genera en un canal como ElTrece, que hace Polka y en la que estoy yo atrás, y genera (polémica). Cuando a una ficción no le va del todo bien, como yo hubiese querido, se habla. En los últimos diez años, todo se exponenció, lo que sale en las redes y lo que se dicen en los programas. Pero yo, en ese sentido, trato de ser callado en las buenas y, en las malas, tranquilo”.

¿Qué fue lo que falló en este caso? “No sé. Porque no es el rating que yo esperaba, pero también hay mucha gente que lo ve y lo sigue en otras plataformas. Yo esperaba otra cosa. Ahora, cuando me separo del rating, veo el programa y hay cosas que me gustan y otras que no. A lo mejor, era mucho de todo, con los desaparecidos más las historias de época”, reconoció Suar. Y aseguró que él le tenía mucha fe: “Me gustaban mucho los años ‘80 y todo lo que los rodeaba, el comienzo de la democracia, el mundo gay de ese entonces con lo difícil de los milicos, el sida...Había temas que a la hora de sentarte con la hoja en blanco sentía que no podía dejar de tocarlos”.

Sobre su relación con Marcelo Tinelli, actual gerente de contenidos de América, dijo que terminaron bien. “Podríamos haber terminado a los tiros, pero la verdad es que nunca tuve un problema fuerte con él”, aseguró. Y contó que en, su momento, él le había dijo al conductor de ShowMatch que lo mejor era que parara un tiempo para definir qué quería hacer y que su idea era pedirle que volviera en septiembre, porque ya tenía la tira para el primer semestre del año. “Es así la tele, es dinámica y va cambiando”, explicó.

Sin embargo, reconoció que sigue hablando con Tinelli aunque no son amigos. “Yo le tengo bastante aprecio y cariño, porque fuimos parte de una televisión muy picante de muchos años”, aseguró Suar. Y reconoció que todo lo que se decían Marcelo y él al aire “era verdad”. “Él lo sabe y se lo digo mirando a la cámara ahora que está manejando los destinos de América: es muy difícil tenerlo. Es picante y es un pedidor serial. Pero siempre nos llevamos bien”, agregó.

