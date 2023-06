Aníbal Fernández: "Que Morales presente las pruebas que tenga"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a responder los acusaciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien había responsabilizado al Gobierno de fomentar la violencia en la jornada de este martes. "¿Por qué me tengo que bancar dar explicaciones de lo que el gobernador diga? Que hable él, que no diga mentiras", sostuvo el funcionario del Gabinete nacional.

En contacto con la prensa, Fernández hizo declaraciones en las que desligó la responsabilidad del Gobierno y apuntó contra Morales, quien debe "dar explicaciones a su pueblo sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente con una velocidad llamativa", disparó.

Cruces entre el Gobierno y Morales por la represión en Jujuy

"Vemos estos hechos con mucha preocupación", reflexionó este miércoles Aníbal Fernández sobre los incidentes ocurridos en las calles de San Salvador de Jujuy. En sus comentarios, el funcionario nacional deslindó responsabilidades de la intervención del Gobierno.

"Las Fuerzas Federales no pueden intervenir en la provincia sin el armado del Consejo. La Policía de Jujuy está actuando, nosotros no podemos hacer nada ahí", aclaró el ministro del Gabinete nacional. "No envio fuerzas especiales porque no hay necesidad", agregó.

Luego hizo referencia a las pruebas que el gobernador Gerardo Morales tiene, en la que supuestamente se vinculan a organizaciones militantes políticas alineadas con el Gobierno. En ese sentido, Fernández sostuvo: "Que Morales presente las pruebas que tenga, ¿Por qué me tengo que bancar dar explicaciones de lo que el gobernador diga? Que hable él, que no diga mentiras", sentenció.

Con información de www.ambito.com