Seguridad: reunión con los equipos técnicos de los precandidatos a gobernador

Tres horas de duración tuvo la reunión en la que los equipos de seguridad del gobierno de Omar Perotti se reunieron con los grupos sobre esta materia de los precandidatos a gobernador para brindar un informe de situación sobre esta problemática en la provincia. Y especialmente en Rosario que es la ciudad donde este tema es más grave.



En la sala Rodolfo Walsh, en Gobernación en Rosario, hubo representantes de distintos partidos políticos y también de entidades públicas. El gobernador Omar Perotti encabezó la reunión junto a los ministros provinciales Celia Arena (Gobierno), Marcos Corach (Gestión Pública) y Claudio Brilloni (Seguridad). Entre los funcionarios públicos estuvieron Gabriel Chumpitaz, Mónica Fein, Eduardo Toniolli, Lucila De Ponti y Dionisio Scarpin, entre otros. Está prevista una segunda reunión en la ciudad de Santa Fe el lunes 26 de junio próximo y el 4 de julio habrá un tercer cónclave con autoridades de la justicia federal.

Terminado el cónclave la ministra Arena afirmó a los medios: “No es un plan de acción, sino el estado de situación. La idea es poder compartir la información. La información es estratégica”. “Esto no interfiere con el plan de seguridad que tiene cada precandidato y precandidata”, sostuvo. La titular de Gobierno reiteró que el motivo del encuentro fue poner a disposición para los equipos de los precandidatos toda la información con la que cuenta la administración actual.

Por su parte, Brilloni comentó a los periodistas lo expuesto, que estuvo basado en el estado de situación sobre la prevención y la investigación de los homicidios en todo Santa Fe. “Los aportes han sido muy enriquecedores. A medida que vayan avanzando las sesiones nos va a permitir tener una lectura fina de cuáles son todas las miradas. El enemigo que tenemos es común. Es el delincuente”, dijo el titular de Seguridad.



En tanto, Mónica Fein, precandidata a gobernadora por el Partido Socialista, aseguró: “El problema de seguridad no es un problema de equipos técnicos. Es un problema de liderazgo político. De plan político. Creo que hay que ir concretamente a respuesta ya. No hay tiempo para esperar cinco meses a un nuevo gobierno. Estamos a disposición para colaborar ya mismo en el tema de seguridad”. “Las fuerzas federales vienen sin móviles y es el gobierno provincial el que les da móviles. Es un tema que tenemos que reclamar”, agregó. “(La reunión) Es tarde. A este gobierno le quedan cinco meses y la ciudad (Rosario) y la provincia no pueden esperar cinco meses a respuestas”, dijo Fein.

Mientras, el senador nacional Dionisio Scarpin sostuvo a los medios: “188 móviles (policiales) para una ciudad como Rosario no es nada. Más allá de que quieran magnificarlo. Cuando hay un problema, como se ausentó la Provincia y el gobierno nacional, ese problema crece”.



Por otro lado, la diputada provincial Lucila De Ponti afirmó: “Es una instancia que llega tarde. A la salida de un gobierno que se puede decir que fracasó en términos de su política de seguridad y los objetivos establecidos. Es importante tener un viso de acuerdos mínimos y de información compartida respecto de lo que viene”. “Esto tiene que tener una solución inmediata”, concluyó.

Con informacion de El Litoral.