Divisas: el swap chino alcanzaría a las PASO (para cerrar el año faltarían unos u$s3.000 millones)

Con la mente puesta en arribar, por lo menos, al puerto de las PASO esquivando todas las tormentas cambiarias posibles, el equipo económico y el Banco Central (BCRA) cuentan diariamente, una por una, las divisas disponibles. Lo mismo hacen los analistas privados que procuran proyectar el escenario del mercado de cambios hasta fin de año. De dichas simulaciones sobre cómo dará el mercado cambiario, es decir, cuál será el flujo real de divisas al cierre de cada mes, la situación no luce tan caótica, lo que no implica que no sea angustiante. Ya que luego del final del dólar soja 3.0 o dólar agro, el BCRA volvió a perder reservas y al cabo de cada rueda termina con saldo negativo, que al día 14, último dato oficial, suman 64 millones de dólares menos aunque las reservas brutas acusan una caída de 665 millones de dólares.

De acuerdo con las estimaciones privadas, al mercado cambiario le estarían faltando alrededor de 2.500 a 3.000 millones de dólares para cerrar el año. O sea, entre los dólares que ingresarían por exportaciones y los que se necesitarían para afrontar las importaciones, el déficit del sector servicios, el pago de la deuda pública sin contar lo del FMI y de las deudas provinciales, haría falta conseguir unos 2.500/3.000 millones de dólares más hasta fin de año.

Las estimaciones dan cuenta que el último tramo del swap con China le permitiría a los malabaristas del Palacio de Hacienda, Sergio Massa y Gabriel Rubinstein y al del BCRA, Miguel Pesce, llegar sin mayores inconvenientes hasta las PASO. Pero después le faltarían esos 2.500/3.000 millones de dólares hasta diciembre. Por ende con el swap chino no alcanza.

Para tener una dimensión de lo que faltaría para equilibrar el mercado, eso equivaldría a aproximadamente un 10% de las importaciones, según estimaciones de la consultora Ferreres. Y como advirtiera el Estudio Broda la situación cambiaria se iba a poner más cuesta arriba a partir de junio cuando las liquidaciones de CIARA caen por cuestiones estacionales y por la finalización del tipo de cambio diferencial. De modo que a la menor liquidación hay que sumarle una mayor demanda estacional de dólares en junio y julio, que va a dificultar la acumulación de reservas con lo cual será mayor presión cambiaria. Por eso la premura vista semanas atrás del equipo económico por conseguir más asistencia de China y de otros canales, mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pone restricciones a las provincias para pagar las deudas en dólares y mantiene el cepo a las importaciones para que los proveedores externos financien.

Las cuentas que hacen los analistas es que las exportaciones aportarán entre 6.100 millones de dólares mensuales promedio entre junio y julio, unos 6.400/6.500 millones de dólares mensuales promedio entre agosto y octubre y 5.600/5.900 millones de dólares mensuales promedio en el último bimestre del año. Mientras que lo que pueden aportar o refinanciar las provincias resulta irrelevante, aunque a la hora de contar las migajas, todo cuenta.

Con este flujo proyectado de ingresos genuinos de divisas entre junio y diciembre hay que hacer frente al pago de las importaciones que entre junio y agosto serían de 6.600 millones de dólares mensuales promedio, de 6.000/6.300 millones de dólares mensuales promedio en el bimestre setiembre-octubre y de 5.300/5.500 millones de dólares mensuales promedio para el último bimestre del año. También hay que afrontar el déficit del sector servicios que sería de unos 500 millones de dólares mensuales promedio en estos meses y luego en el último tramo del año bajaría a menos de 180 millones de dólares mensuales en promedio.

Los compromisos financieros de las provincias más relevantes caen en junio, setiembre y diciembre con montos promedio de 260 millones de dólares mensuales promedio mientras que en el resto de los meses son menos de una cuarta parte. Pero los vencimientos de la deuda pública, de capital e intereses, excluyendo lo del FMI, rondan los 300 millones de dólares mensuales salvo en julio que ascienden a casi 1.500 millones de dólares mientras que en setiembre y diciembre rondan los 800 millones de dólares mensuales promedio.

Al armar el flujo se observa que este mes el rojo sería de 1.400 millones de dólares, en julio trepa a 2.700 millones de dólares y baja a menos de 1.000 millones de dólares en agosto. Hasta acá el swap chino cubriría el faltante. Después parecería que solo setiembre arrojaría el peor desequilibrio en torno a los 1.400 millones de dólares y recién en diciembre crece a casi 900 millones de dólares, mientras que entre octubre y noviembre el faltante sería de 200 millones de dólares promedio mensual. O bien, ajustan las importaciones o deberían conseguir esos 2.500 a 3.000 millones de dólares para cerrar el año.

* Para www.ambito.com