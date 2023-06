Patricia Bullrich anticipó que convocará a Rodríguez Larreta si le gana en las PASO: "Hay que discutirlo"

Patricia Bullrich está convencida de que ganará las PASO. Y en la etapa final del vencimiento del plazo para la presentación de listas desafió a su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta al decir que si le gana en las elecciones Primarias lo convocará a él y "a todos los que han participado en otras listas a nivel nacional y provincial".

La ex presidenta del PRO viene de anunciar que su compañero de fórmula será el radical mendocino Luis Petri, y ahora resta que el jefe de Gobierno haga lo propio y dé a conocer el nombre de la persona que lo secundará.

"Luis trabajó conmigo desde los cuatro años que fui ministra y es de una corrección, austeridad y transparencia total. Tiene unas ideas alineadas, autor de la ley de ADN para los presos, el creador de la ley que impide que haya celulares en las cárceles, de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad. Es una persona joven, del interior", dijo respecto de su compañero.

No obstante, la ex ministra de Seguridad piensa más allá: si gana las elecciones, "haremos un comité de campaña juntos para la campaña que recién empezaría" rumbo a las generales.

Al puntualizar respecto de qué lugar ocuparía Rodríguez Larreta en una eventual presidencia suya, durante una entrevista en el programa Alguien Tiene que Decirlo (con Eduardo Feinmann en Radio Mitre), Bullrich aseguró: "Es un tema que hay que discutirlo con la persona, no adelantar, para que no sienta que lo colocan como un muñeco".

La exministra de Seguridad sostuvo que "conduce el que ganó y la política que se impone es la que la sociedad definió como el candidato que quiere".

Bullrich y la protesta en Jujuy: "El objetivo es amnistía para Milagro Sala y CFK"

Por otra parte, Bullrich anticipó que en caso de ganar "no vamos a dejar que tomen el país".

Y aseguró que las protestas que hubo en Jujuy en los últimos días son, en realidad, "una búsqueda de amnistía para Milagro Sala y para Cristina Kirchner", cuyo objetivo real es "terminar el gobierno con esas causas que no han podido resolver por la vía que la deben resolver que es la justicia".

"El kirchnerismo está queriendo generar la idea de que gobiernan ellos o el país es un caos; no vamos a entrar en ese debate. Vamos a decirle al pueblo argentino que Argentina va a entrar en una etapa de convivencia y de paz, de fin de los piquetes", manifestó.

Tras el paro docente que hubo el miércoles en la ciudad de Buenos Aires en solidaridad con los manifestantes de Jujuy, la ex ministra y candidata a presidenta contraatacó: "Ningún gremio puede parar la escuela de los chicos, por lo que pasa en Jujuy. ¡Basta! Ese gremio va a recibir sanciones muy fuertes y no va a poder seguir actuando si sigue tomando a los chicos de rehén en Argentina. ¿Quieren hacer política? Que se metan de piqueteros. No pueden decidir un paro por algo que no les gustó de la Constitución de Jujuy".

Más adelante dejó trascender algunos de sus planes en materia de política de Gobierno en caso de ganar. Dijo que "Petri es el mejor especialista en derecho penal que tenemos" y basándonos en eso "vamos a votar la imputabilidad de los menores, el nuevo código penal, una policía mejor paga en todo el país con un acuerdo para bajar los delitos en todo el país".

"Por otro lado, el narcotráfico es un capítulo especial y vamos a entrar a Rosario", adelantó.

