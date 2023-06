“Nos conocemos muy bien”: la nueva advertencia de Elisa Carrió a Mauricio Macri

Elisa Carrió volvió a diferenciarse de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Aunque formen parte de la misma alianza, la máxima referente de la Coalición Cívica-ARI, nombró a “una parte del PRO” con la que trabaja en unidad. También reconoció que habrá un contexto complejo en 2024 sin tener en cuenta quién sea el presidente electo.

La ex legisladora es una de las fundadoras de Juntos por el Cambio y como tal es una de las que más preponderancia tiene en su opinión. Esta vez insistió en que Patricia Bullrich y Mauricio Macri están en una sintonía diferente a la que propone gran parte de la coalición y los aliados. Al mismo tiempo dejó un “palito” para Mauricio Macri, quien le había respondido por su “lado oscuro”.

El ex mandatario se había hecho eco de las declaraciones de Carrió y bromeó con que de noche es “Batman” y “combate el crimen”. A la líder de la Coalición Cívica no le cayó para nada bien la respuesta del ex Presidente. “Él no sale a combatir el crimen, sale a hacer otra cosas. Nos conocemos muy bien“, enfatizó la dirigente en diálogo con A Dos Voces, por TN.

Elisa Carrió se diferenció de la parte “macrista” que hay en la alianza opositora: “Hay una gran parte de Juntos por el Cambio que estamos unidos; un grupo grande integrado por una gran parte del radicalismo; la Coalición Cívica; un parte del PRO, Miguel Ángel Pichetto, José Luis Espert, etcétera, que estamos trabajando en equipo por la unidad”, explicó.

“Lilita” siguió cargando las tintas contra la exministra de Seguridad ya que formó parte de la Coalición Cívica y, según Carrió, la abandonó cuando sacó 1,8% en las elecciones. Al mismo tiempo confesó una reunión con el ala dura de JxC: “En la última reunión que tuve con Macri y Bullrich, el año pasado, ella me pidió la unidad y disputar arriba y yo lo intenté todo este año, pero ella cambió de posición”, argumentó.

Con información de www.elintransigente.com