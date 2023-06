La lista de Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe: un pullarista al Congreso

El vínculo entre Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro nunca gozó de mejor salud. Al apoyo que el presidenciable PRO le dispensa -con cautela, para no quemarse con la interna que el exministro mantiene con Carolina Losada-, ahora se le suma el acuerdo para que un pullarista puro, Juan Cruz Cándido, encabece la lista de candidatos a diputados del jefe de gobierno porteño en Santa Fe. La nómina se integraría con figuras del PRO Evolución, el sector del macrismo santafesino que adhiere a la candidatura de Pullaro.

Oriundo de Empalme Villa Constitución, con trayectoria puertas adentro de la UCR, “Cacu” Cándido es un radical a rabiar que acompaña a Pullaro desde hace años. Formó parte del equipo del postulante a la Casa Gris en su paso por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz y fue uno de los nombres que el oriundo de Hughes colocó en la lista que encabezó el entonces gobernador para la Cámara de Diputados y Diputadas provincial. Desde su flamante banca, fue una de las espadas del pullarismo en la Legislatura, especialmente cuando hubo que pegar.



El nombre de Cándido para la nómina de diputados nacionales empezó a sonar cuando no apareció en la lista de precandidatos a diputados provinciales -en rigor, aparece en un puesto testimonial, el 55-. Lo acompañará una mujer del PRO Evolución, el sector que comanda el diputado Gabriel Chumpitaz y es la pata larretista del macrismo santafesino. El nombre no trascendió, pero se supo que será una militante y no una outsider. Así las cosas, se repite el acuerdo que el pullarismo cerró con el larretismo en la fórmula a gobernador y vice, donde a Pullaro lo acompaña Gisela Scaglia.

Para el tercer lugar de la lista no hay tantas certezas. “Le podría corresponder a Gerardo Morales, a quien sea el compañero de fórmula de Horacio o incluso a la Coalición Cívica”, dice una fuente larretista. Si le corresponde a Morales, habrá que tener en cuenta su cercanía en Santa Fe con Mario Barletta, adherente a la postulación de Losada. En cambio, si Elisa Carrió decide no ser candidata a presidenta, ese casillero podría ser para su sector. Se zanjaría así el ruido generado tras la declaración de la chaqueña ante un fiscal federal de Santa Fe en la que mencionó a Pullaro porque, según ella, cuando era ministro omitió sus deberes de denunciar a comisarios involucrados en delitos. Carrió dijo que no pretendía esa declaración y apuntó a Carolina Losada como responsable de su filtración a medios de comunicación.

Más allá de este esquema que luce cerrado, en las últimas horas corrió el rumor de un sondeo de parte de operadores de Rodríguez Larreta a Roy López Molina. En el entorno del exconcejal confirmaron los contactos pero los catalogaron como un acercamiento general, sin ofrecimientos concretos. López Molina apoya a Larreta pero la condición que puso para escuchar propuestas es que su participación no se traduzca en una toma de partido dentro de la interna del PRO en Santa Fe.

En el plano de las hipótesis, siendo un nombre conocido especialmente en Rosario, el único ofrecimiento a López Molina que cabría de parte de Larreta es el primer lugar de la lista de diputados nacionales, lugar que en principio ya está comprometido con el pullarismo. Por lo que el único lugar de la boleta que queda disponible, si es que al jefe de gobierno porteño le interesa contar allí con el exedil y excandidato a intendente, es el de parlamentario del Mercosur, un lugar casi testimonial. Es una hipótesis que en el entorno de López Molina, si bien no le cierran completamente la puerta, no seduce mucho.

Con informacion de Letra P.