Quién es Bautista Bello, el hombre que traicionó a Sofía Jujuy Jiménez

Este jueves se desató un escándalo cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes de Bautista Bello a los besos con una mujer en un boliche de Río de Janeiro. A las pocas horas, Sofía Jujuy Jiménez se enteró en Barcelona que su pareja la había engañado mientras disfrutaba de unas vacaciones con amigos en Brasil. Rápidamente decidió expresar su dolor en Instagram, con el corazón roto y sin filtro.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, aseguró la modelo entre lágrimas en un video que compartió con sus seguidores. “Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo”, señaló muy dolida por la infidelidad.



“Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, afirmó Jiménez. Y aprovechó para aclarar que estaba en España por un compromiso laboral y justo comenzaba sus vacaciones en Europa con un dolor gigante por este engaño.

Ahora bien, ¿quién es el hombre que traicionó a Jujuy? Bautista es deportista, juega al polo y es padre de un niño de 8 años, fruto de una relación amorosa anterior. En sus redes sociales, se muestra como una persona amante de los caballos, el deporte y de la naturaleza. Además, suele publicar imágenes de los diversos viajes que realiza a lo largo de América, desde la Patagonia hasta California, acompañado por su hijo o por sus amigos.

“Love the life you live. Live the life you love (Ama la vida que vives. Vive la vida que amas)”: esta es la frase que lo define y que usa como cabecera de su cuenta oficial de Instagram en la que tiene 31 mil seguidores. También todavía conserva algunas fotos de Sofía, como cuando celebraron el Día de los Enamorados. “Arranco el 2023 y ya pasaron un montón de cosas. Tengo una muy linda sensación de lo que va a ser el resto del año. Mi primer año siendo campeón del mundo y lo arranqué lleno de gente que me hace muy feliz. Y hoy 14 de febrero les digo feliz día a todos aquellos que están enamorados de la vida como yo”, había escrito en aquella oportunidad.

Bello y Jiménez se conocieron de casualidad en 2021 cuando la modelo realizó una producción de fotos en su casa en Pilar. En ese momento, era la conductora del ciclo Informados de Todo (América), con Horacio Cabak y estaba triste porque no la estaba pasando bien. Bautista logró sacarle una sonrisa en esta etapa complicada y fue la chispa sobre la que nació el amor.

“Él era un buena onda total y amaba los caballos y cómo los cuidaba... Me hipnotizó su forma de ser. Y al mismo tiempo me hacía acordar mucho a mí misma, que yo también era buena onda y me cagaba de risa con la gente. Le hice una story con los caballos, y le dije: ‘¿Cómo es tu Instagram?’. Entonces ahí lo etiqueté. Empezó por ahí. Y después al tiempo él me invita a un recital de unos amigos. Me pareció un programón, sobre todo su actitud: iba directo al grano”, recordó Jujuy en una entrevista con Teleshow hace un mes.

Al poco de conocerse, Bautista debía viajar a California por trabajo y ella estaba participando en La Academia de Showmatch A su regreso, ella no quería formalizar la relación por miedo a un nuevo fracaso amoroso y tenía previsto viajar a Europa por tres meses. El polista le dijo que se fuera tranquila, que no había problema. De esta manera, el vínculo se fue fortaleciendo a pesar de la distancia.

Finalmente se pusieron de novios y solían mostrarse muy felices y enamorados en las redes sociales. Hasta mayo pasado ella lo definía como “un compañero de la hostia”. En ese momento, y por el vínculo que mantenían, nada hacía presagiar que él podría llegar a engañarla.

“Estoy muy agradecida, porque al principio no entendía lo que es el amor sano. Estaba tan acostumbrada al amor tóxico, a la escena de celos innecesaria. Bauti está más elevado, más evolucionado, porque es muy sano mentalmente, no tiene conflictos, es puro amor. El típico que te potencia, que te mira con ojos de amor entendés. O lo que para mí hoy en día y tengo clarísimo es el amor, que es esta cosa de bancar al otro, acompañar, hacerlo brillar. “¿Te conocí así? Bueno, quiero que seas más todavía”, había explicado la comunicadora.

Este jueves, Sofía quedó impactada por la traición de Bautista, sin embargo aseguró que está dispuesta a no bajar los brazos. “Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, quería aparecer por acá, tengo mi celular explotado, el WhatsApp que me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”. Por su parte, Bautista eligió el silencio y no se manifestó públicamente ni en sus redes donde sí lo hicieron los seguidores de la jujeña, que inundaron de comentarios en referencia a la infidelidad.

