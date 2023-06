Elecciones en Santa Fe 2023: para Mónica Fein, Pullaro "no se anima a debatir con dos mujeres"

En una entrevista la exintendenta de Rosario insistió en la necesidad de un debate público, al menos al interior de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe en la que compite con Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, "para que la gente conozca las propuestas y los proyectos de cada uno".

"Con tanto coraje que tiene, parece que Pullaro no se anima a debatir con dos mujeres, porque él quiere debatir con el kirchnerismo pero primero nos tiene que ganar", indicó la dirigente socialista. En este sentido, añadió: "estoy convencida que Unidos va ganar Santa Fe, pero es importante que la gente nos conozca", señaló.

"Quiero decirle a la gente de mi honestidad, de mi experiencia. Quiero contarle qué voy a hacer. Y quiero la gente escuche qué quieren hacer Losada y Pullaro y que en función de ello tome una decisión. Me parece que es lo mejor", expresó.

La interna de Unidos para Cambiar Santa Fe

Fein criticó el "circo mediático" que a su criterio están armando sus competidores de la interna y se alejó de las chicanas.

“Pareciera que se están peleando y le ponen misterioa las cosas. Yo vivo hace 30 años en la misma casa y puedo dar fe de mi transparencia. Por eso le digo a Losada que venga a vivir a la provincia y deje de hacer turismo político y además que acá no se puede improvisar. Y sobre Pullaro, me parece que se puso la camiseta de Larreta y acá necesitamos personas con la camiseta de Santa Fe”, expresó.

Consultada sobre el día después de las elecciones del 16 de julio. Las precandidata indicó que "el compromiso es dialogar y trabajar juntos por la gente para cambiar el rumbo de Santa Fe”. “La gente está muy angustiada y creo que el diálogo político va a cambiar la realidad”, valoró.

En cuanto a la realidad actual, Fein expresó que “lo que vivimos actualmente es dramático”. “Hoy no hay colectivos, hay inseguridad, las escuelas están cerradas, no hay conducción política y parece que el gobierno ya se fue y aún faltan 5 meses para diciembre”.

En este sentido añadió que “desde hace tres años y medio no se toman decisiones y no hay un liderazgo". “Hay que tomar riesgos, uno se puede equivocar a veces pero peor es no hacer nada. Como intendenta de Rosario tomé decisiones y si me equivocaba pude volver atrás”, expresó.

La precandidata recordó que aún con recursos y con superávit los dos primeros años de gobierno, Omar Perotti puso la plata en el banco y se guardó el dinero. “Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la vida de las personas, y en ello hay que usar los recursos”, indicó.

Por último, Fein habló de su recuerdo de Miguel Lifschitz y de las enseñanzas y calores compartidos. “Siento que Miguel nos acompaña y nos acompañará toda nuestra vida. Porque me enseñó que hay que escuchar, que hay que estar muy atentos y que es necesario un gran equipo”, concluyó.

Con informacion de Aire de Santa Fe.