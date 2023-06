Juntos por el Cambio irá a la elección en Córdoba con un Luis Juez halconizado y sin unidad en las listas nacionales

Juntos por el Cambio atravesará una elección en Córdoba marcada por dos escenarios: las negociaciones por el cierre de listas nacionales y el malestar con el ala moderada por el intento de sumar a Juan Schiaretti a la coalición opositora. Con ese escenario, Luis Juez buscará dar el batacazo en una provincia gobernada hace 24 años por el peronismo, apoyado en la figura de Patricia Bullrich.

Luego de un cierre de listas provincial peleado, donde el propio Juez reconoció en diálogo con Infobae que se trató de una jornada “difícil y a los empujones”, y de anunciar su fórmula radical con Marcos Carasso, el senador se encargó de resaltar que Juntos por el Cambio había logrado la unidad en Córdoba. Además, le reconoció a la UCR que tuvo buenos gestos para aceptar un candidato a gobernador que no pertenecía al partido centenario. “Me dieron la llave de un colectivo”, dijo.

Durante gran parte de la campaña Juez evitó pronunciarse a favor de Bullrich y Rodríguez Larreta en la interna nacional. Incluso logró la primera foto de los dirigentes del PRO juntos en su acto oficial de lanzamiento, donde el jefe de Gobierno porteño le dio el famoso beso a su contrincante. Es por eso que la propuesta de sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio le cayó como un balde de agua fría. “Confunden al electorado”, insistía.

Es por eso que el líder del Frente Cívico apareció de sorpresa en la reunión que se realizó en el Comité Nacional de la UCR, donde los presidentes de los partidos de la coalición opositora debatían la incorporación del peronista cordobés, propuesta impulsada por Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Si bien la idea fracasó, desde entonces, Juez tomó distancia del ala moderada y empezó a encolumnarse con los halcones.

Tal es así que en la previa a su cierre de campaña- realizado en Espacio Quality, en la ciudad capital- recibió un mensaje de apoyo de Mauricio Macri: “La querida provincia de Córdoba lleva casi un cuarto de siglo gobernada por el peronismo, ahora tiene la gran oportunidad de dejar atrás ese pasado. Por eso quería pedirles que el 25 de junio acompañen a Luis Juez con su voto. Juntos por el Cambio iniciará una época en Córdoba y dará por terminada otra. Eso es cambiar”.

Según pudo saber Infobae, Juez mantiene un fuerte malestar con Rodríguez Larreta, por lo que no está previsto que participe de forma presencial del proceso electoral. Por el contrario, Bullrich envió un mensaje para el acto de cierre de campaña y se espera que arribe el domingo para sumarse al búnker. Pierda o gane, el candidato a gobernador planea trabajar por la campaña de Patricia presidenta.

El cierre de listas nacionales

En Córdoba Juntos por el Cambio no logró la unidad y tanto Bullrich como Rodríguez Larreta llevarán sus listas, pese al reclamo insistente de Mario Negri de evitar la competencia. Al no ser oído, el actual presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados no se presentará a ninguna candidatura y terminará su periodo legislativo en diciembre.

Según confirmaron desde su entorno a Infobae, Negri apuntará a ocupar un rol de asesor presidencial, en caso de que Bullrich resulte ganadora. El dirigente radical sabe que el próximo año será intenso en el Congreso, ya que se estima que el nuevo gobierno envíe una buena cantidad de proyectos. “Ya no se imagina en la Cámara cuatro años más”, aseguraron en su equipo.

Antes de tomar esa decisión, Negri fue tentado para encabezar la lista de Rodríguez Larreta y, a su vez, ocupar el tercer lugar en la nómina de Bullrich. Ambas opciones fueron rechazadas. Es que, según las especulaciones, Juntos por el Cambio logrará colocar - como tope- cuatro diputados nacionales. Con el sistema D’hondt creen que el jefe de Gobierno porteño podrá ubicar a uno solo de sus postulantes y la ex ministra de Seguridad tres. El radical cordobés no quiere ir con una lista que cree perdedora pero tampoco ir en tercer lugar.

El primer lugar en la lista de Bullrich estará ocupado por Luis Picat, actual intendente de Jesús María. Se trata de un aliado de Rodrigo de Loredo, de perfil macrista y del interior. En su territorio logró una buena elección, donde su candidato designado Federico Zárate ganó por amplio margen.

Picat, además de representar al sector rural de Córdoba, mantiene un buen vínculo con Macri. De hecho, la semana pasada lo visitó en sus oficinas de Olivos. El intendente de Jesús María fue uno de los que impulsó la mesa de dirigentes radicales que salieron a expresar su apoyo por Bullrich luego del cierre de listas provinciales, que dejó varios heridos en el camino. Junto con Soledad Carrizo y Oscar Aguad organizaron un encuentro en el Hotel Panorama donde transmitieron un mensaje audiovisual de la presidenta del PRO en uso de licencia.

En el larretismo pondrán al ex intendente de Marcos Juárez Pedro Dellarossa para encabezar la lista de diputados. En septiembre del año pasado, la candidata que eligió para sucederlo - Sara Majorel- ganó en el territorio que el PRO denomina “kilómetro 0″. Se debe a que en 2014 fue el primer lugar que ganaron como fuerza política y fue el puntapié inicial para la victoria que se concretó al año siguiente, que les permitió llegar a la Casa Rosada.

* Para www.infobae.com