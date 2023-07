Zapelli: no a Italia y sí a Argentina

Un llamado de Javier Mascherano alcanzó para convencer a Bruno Zapelli: decidió jugar para la Selección Argentina Sub 23 que participará del Preolímpico de la categoría del año próximo en Venezuela, clasificatorio para París 2024. Este mismo jueves, el volante de Belgrano de Córdobaatendió el pedido del Jefecito y decidió darle el sí.

Esto, pese a que ya había debutado en la Sub 21 de Italia: el año último fue titular en un amistoso ante Serbia, que la Azzurra ganó 2 a 0. El futbolista había declarado: "Me preguntaron qué quería y les dije que me gustaría estar para ver la experiencia (en Italia). Pero yo sueño con jugar con los futbolistas de Argentina".

La Selección podrá disputar amistosos en la Fecha FIFA y ahí Masche tendrá la oportunidad de evaluar el desempeño de Zapelli. Bernardo Romeo, director de selecciones juveniles, ya había admitido públicamente que estaban siguiendo a Zapelli.

Zapelli es uno de los puntos altos de Belgrano en la Liga Profesional y el técnico Guillermo Farré lo tiene como referente y habitual titular, como volante ofensivo o enganche. El Athletico Paranaense lo tiene en sus planes para el próximo semestre, pero la decisión la tomará la dirigencia a cargo de Luis Fabián Artime si es que desea transferirlo.

El dato de la aceptación de Zapelli para jugar en la Selección Argentina fue difundido por el periodista Matías Juez, del programa Futbolémico de Córdoba.





Fuente: ole