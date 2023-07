Gerardo Morales le apuntó a Patricia Bullrich: “Liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo”

El gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente, en la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, habló esta mañana en Radio Mitre acerca de la interna presidencial en Juntos por el Cambio y la disputa electoral, palmo a palmo, ante la ex jefa del PRO, Patricia Bullrich. “Nosotros no vamos a entrar en descalificaciones personales, ella hizo referencias personales a Horacio y creo que ese no es el camino: en la campaña hay que debatir ideas y ejes de campaña”, sostuvo y agregó que “nosotros no vamos a contestar”.

Cuando el periodista Marcelo Bonelli le preguntó de si coincide con la apreciación de Rodríguez Larreta acerca de que “el método Macri ya fracasó” y Morales reconoció de “que haya vuelto el kirchnerismo en 2019 no fue un éxito, y yo soy parte, me siento parte y responsable, fuimos una gestión que hizo cosas bien y cosas mal”, aseguró al aire en Sábado Tempranísimo.



Y le apuntó a su contrincante electoral con respecto a las formas de hacer campaña. “Liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo, es tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, es tener capacidad de dialogar y reconocer que se hacen las cosas mal como así también corregir y reafirmar rumbos”. Y agregó: “Argentina necesita un gobierno de gente normal, que tenga una mirada clara y genere una transformación que sea sostenible en el tiempo”.

“Estamos en gestión, tenemos que consolidar un espacio muy grande. La transformación tiene que ser sustentable, el país necesita liderazgo y capacidad de gestión”, agregó el gobernador jujeño. “Es la prueba más elocuente que están empujando, en Jujuy, a la violencia”, indicó el mandatario, reafirmando que atrás de la revuelta social “estuvo el Gobierno”.

Además habló sobre la decisión del Gobierno de ir a la Justicia para intentar impugnar la reforma constitucional que se aprobó en Jujuy y generó serios incidentes en la capital provincial. “Les va a ir mal en la Corte porque esa Constitución es válida y esto demuestra que estuvieron detrás del golpe de Estado en Jujuy”.

Con respecto a algunas encuestas que muestran a Bullrich por encima de Larreta , Morales cortó en seco la hipótesis. “Perdón con las encuestas, una corrección, hay empate técnico, va a estar palo y palo, cabeza a cabeza esta elección”, justificado, según él, con el apoyo de Lilita Carrió, Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert.

Y acerca de la interna electoral, identificó a su alianza con el alcalde porteño como “la amplitud que necesita el nuevo Gobierno”. “Podrán estar de acuerdo o no con nosotros, pero la fórmula que integramos es de dos personas que gobierna hace un tiempo”, completó.

Fuente: Infobae