El Kily González explotó contra el VAR tras el polémico partido ante Boca: “No me gusta que me roben”

Luego del partido entre Unión y Boca quedó un clima caliente. Los fallos arbitrales generaron una enorme polémica y en el Tatengue sienten que fueron perjudicados. La jugada a la que apuntan especialmente es la del gol de Claudio Corvalán anulado por offside. En la conferencia de prensa, el Kily González, técnico del equipo santafesino, explotó y lanzó fuertes críticas.

El ex-Rosario Central se caracteriza por tener una personalidad fuerte y no se calla nada. Este jueves lo volvió a demostrar. “De la jugada del gol, ¿qué piensan ustedes?”, consultó a los periodistas en la conferencia con un tono enojado. “Mucho no hay que decir”, se respondió a sí mismo.

Las fuertes declaraciones apuntaron contra el VAR y su accionar: “Hablamos tanto del VAR, veo imágenes de cómo están tiradas las líneas y da risa, da risa”.

Pero lo más picante, que demostró el claro enojo del Kily, fue cuando analizó el presente de su equipo, que necesita levantar para escapar del descenso: “Nosotros nos estamos jugando muchísimas cosas, necesitamos los puntos y no me gusta que me roben. Que no me regalen nada, pero que no me roben”.

La jugada en cuestión generó muchísimas dudas y la polémica está instalada. Mientras en Unión sienten que los perjudicaron, en Boca valoran el punto obtenido en Santa Fe.

Fuente: TN