El relator Julián Bricco sufrió un grave problema de salud y un médico salvó su vida

El periodista y relator del ascenso argentino Julián Bricco contó que fue intervenido por un grave problema de salud y compartió con sus seguidores una foto junto al médico que, dijo, le salvó la vida. En un conmovedor mensaje, les agradeció “ todas las personas que hicieron posible que vuelva a sonreír”.

Julián Bricco, nacido en Rosario, es un referente de la señal TyC Sports y es la voz del ascenso argentino. En agosto de 2022 había estado en el centro de la escena por un comentario durante su relato de un partido de Boca en la Copa Argentina que hasta derivó en un fuerte comunidado del club Xeneize.

El mensaje completo del periodista Julián Bricco

Él es Luis Diodato, no es un ser humano más, es el médico qué me salvó la vida. Es el que estuvo con su equipo casi 10 horas en un quirófano operando mi corazón. Es el que con sus manos logró reconstruir mi aorta y salvar mi válvula. Es el que salva vidas todos los días en el ICR de Rosario. Es el que le devolvió un padre a sus hijas, un esposo a su señora, un amigo a sus amigos. Es el que me permite hoy volver a sonreír, volver a abrazar, volver a besar, volver a sentir, volver a llorar, volver a mirar, volver a respirar, volver a vivir. Eternamente Gracias, Luis!

Gracias a todos los qué integran el ICR Rosario, médicos, enfermeros ( Mario gracias por ponerme TyC Sports en terapia intensiva 🤣), enfermeras, gracias a la Doc Guada por simplemente agarrarme la mano, (fue una gran medicina), a la Doc Lumidla ( ese pulgar arriba y la sonrisa cómplice en la primera visita a terapia me dieron años de vida), gracias a los kinesiólogos que lograron qué esté caminando dos días después de semejante intervención, gracias a Ana en la recepción por decirte siempre que todo va a estar bien.

Gracias a vos, Natalia Bussola (desde los tiempos del profesorado de Educación Física que no escuchaba tu voz) por tu inigualable voz y risa, no tenés idea lo lindo qué fue escucharla de nuevo cuando me sacaban el respirador.

Eternamente Gracias ♥️♥️♥️

Fuente: TN