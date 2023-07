Un streamer cruzó a Santiago Maratea por la colecta de Independiente: “No podés pedir que la gente se endeude”

La colecta que encabezó Santiago Maratea para solucionar las deudas de Independiente marcaron la historia del fútbol argentino. El influencer se puso al frente de una recaudación que contó con el apoyo de los hinchas y tuvo mucho éxito. Sin embargo, la controversia y la polémica no estuvo ajena. Este martes, uno de los streamer más importantes de la Argentina, Gerónimo Benavídez, habló sobre este tema y destrozó los métodos de Maratea.

Benavídez tiene su fama por las redes sociales y estudió abogacía. Por eso, muchos de sus vivos repasan las leyes o cuestiones de interés relacionadas. También es un apasionado de Platense, el club del cual es hincha, y está relacionado al fútbol. En las últimas horas, dio una entrevista y el tema de la colecta de Santiago Maratea no podía faltar.

La respuesta de Momo sorprendió a todos y generó un revuelo impresionante ya que usó frases fuertes. “¿Si haría lo que hizo Maratea en Independiente por Platense? No así. Sería sin el fideicomiso y yo no cobraría un peso. No le pediría un peso a Platense y mucho menos a un nene de 10 años que venda los botines”, afirmó en diálogo con Doble Mérito.

La historia del nene hincha de Independiente que vendió sus botines para aportar en la colecta tuvo una gran repercusión y se hizo viral. Al mismo tiempo, generó una gran controversia: mientras algunos lo tomaron como acto de amor y pasión, otros lo vieron como una situación que no debería suceder ya que es un niño.

“Vamos a separar las cosas. He visto los sacrificios que ha hecho la gente por esto. Son todos respetables y el amor por el club lo admiro, pero hay límites. Si mi hijo tiene 7 u 8 años, no tengo un mango y tiene un par de botines, le digo: ‘no, no los vas a vender’”, explicó Benavídez.

Pero no fue la única situación que llamó la atención del streamer. El hecho de que Maratea haya pedido a sus seguidores que saquen un crédito en Mercado Pago para contribuir a la colecta fue una de las actitudes que encendió las alarmas y le trajo bastantes problemas al influencer.

Por eso, Momo remarcó esta situación, no lo dejó pasar y lanzó una frase fuertísima contra Maratea: “Otra cosa que me pareció una aberración fue hacer que la gente pida un préstamo en Mercado Pago. No podés pedirle a la gente que se endeude. Me parecen cosas inmorales. Yo no podría dormir con eso, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere y se tiene que hacer responsable”.

Gracias al aporte de los hinchas, el Rojo pudo cubrir una buena parte de la deuda que tiene y sumó más de tres millones de dólares. Sin embargo, la polémica fue una característica de toda la movida.

Fuente: TN